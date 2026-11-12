Makabryczne odkrycie w gminie Mrągowo. W domu znaleziono okaleczone ciało

We wtorkowy wieczór w jednym z domów w gminie Mrągowo ujawniono zwłoki 64-letniego mężczyzny.

Na ciele zmarłego widoczne były obrażenia, w związku z czym zabezpieczono je do przeprowadzenia sekcji.

Funkcjonariusze zatrzymali 30-latka, a śledczy ustalają teraz jego dokładny udział w tym zdarzeniu.

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Śmierć 64-latka w gminie Mrągowo. Na miejscu pracowali śledczy i technik kryminalistyki

Szczegóły tego zdarzenia przekazał asp. Andrzej Jurkun, reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Olsztynie. Jak wynika z ustaleń, we wtorkowy wieczór w jednym z budynków mieszkalnych na obszarze gminy Mrągowo służby natrafiły na zwłoki 64-letniego mężczyzny, które posiadały widoczne obrażenia.

W domu natychmiast rozpoczęto działania, w których uczestniczyła policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Zgodnie z poleceniem prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone w celu wykonania badań sekcyjnych, które pozwolą na dokładne określenie przyczyny zgonu 64-latka.

Policja i prokuratura badają sprawę

Podczas realizowania czynności procesowych funkcjonariusze zatrzymali w związku ze sprawą 30-letniego mężczyznę. W ramach trwającego postępowania weryfikowany jest teraz jego ewentualny związek z tym zdarzeniem.

Badanie wykazało, że w momencie zatrzymania przez służby 30-latek był trzeźwy. Niezależnie od tego od mężczyzny pobrano krew do dalszych analiz, które sprawdzą, czy nie znajdował się pod wpływem środków odurzających.

Obecnie funkcjonariusze policji działający nadzorem prokuratury pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności śmierci 64-latka.