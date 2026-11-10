Dzielnicowy z Białej Piskiej zebrał 10 ton kasztanów dla chorego chłopca. Wielka akcja pomocy

10 ton kasztanów dla Józia. Zakończył się wielki załadunek

To imponujący wynik i dowód na to, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnemu działaniu. Właśnie zakończył się załadunek samochodu, który zabierze zebrane kasztany do punktu skupu. Łącznie udało się zgromadzić aż 10 ton surowca! Kasztany nie trafią jednak do koszy ani na kompost. Zostaną wykorzystane do produkcji kosmetyków i preparatów, między innymi szamponów, kremów oraz maści. Dochód z ich sprzedaży wesprze leczenie i rehabilitację małego Józia Druzgały z Rucianego-Nidy.

-W ramach dziesiątej edycji akcji "Nakręć się na pomaganie" dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej aspirant sztabowy Adam Trzonkowski zorganizował kolejną zbiórkę kasztanów. Tym razem akcja dedykowana była półtorarocznemu Józefowi Drózgała z Rucianego Nidy. Chłopczyk urodził się z zespołem downa i wadą serca. Ma również obniżone napięcie mięśniowe oraz wiotkość krtani. Józio potrzebuje finansowego wsparcia na leczenie i rehabilitację. - mówi nadkom. Anna Szypczyńska z piskiej policji. - Zbiórka kasztanów zorganizowana przez dzielnicowego od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zbierały je dzieci, młodzież, ale też dorośli. Z różnych miast i miejscowości. Czasem nawet bardzo odległych od Pisza. Przynosili je indywidualnie do komendy bądź zbierali grupowo. Z końca października akcja dobiegła końca. Koordynator zbiórki zorganizował już transport kasztanów do punktu skupu. Tym razem udało się nazbierać aż 10 ton. Powstaną z nich m.in. kremy, maści, maseczki czy szampony. W trakcie tych czterech edycji dzielnicowy nazbierał ponad 84 tony kasztanów w szczytnych celach pomagając chorym dzieciom. - dodaje Anna Szypczyńska z piskiej policji.

Dzielnicowy Adam Trzonkowski po raz kolejny zorganizował zbiórkę

Za akcją stoi Adam Trzonkowski, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białej Piskiej. To nie pierwszy raz, kiedy zaangażował się w zbieranie kasztanów dla chłopca. Także tym razem udało mu się zachęcić do działania wielu ludzi o wielkich sercach. W zbiórkę włączyły się przedszkolaki, uczniowie, dorośli oraz seniorzy. Każdy dorzucił swoją cegiełkę, a efektem wspólnego wysiłku jest aż 10 ton kasztanów. Organizatorzy podkreślają, że bez zaangażowania mieszkańców i ich chęci niesienia pomocy osiągnięcie takiego wyniku nie byłoby możliwe.

Pomoc dla Józia i 10-ta edycja akcji "Nakręć się na pomaganie" wciąż trwa

Zakończenie zbiórki kasztanów nie oznacza końca pomagania. Nadal trwa akcja „Nakręć się na pomaganie”, w ramach której zbierane są plastikowe nakrętki. Każda kolejna inicjatywa i każdy gest wsparcia mają znaczenie.

POSŁUCHAJ: mówi Anna Szypczyńska z piskiej policji

Autor: KPP Pisz/ Materiały prasowe