Syreny alarmowe, dym i flary w Olsztynie. 12 listopada duże ćwiczenia służb na terenie fabryki

Olsztyn będzie miejscem dużych ćwiczeń. Na ulicach pojawią się służby i specjalistyczny sprzęt
W czwartek Olsztyn stanie się miejscem szeroko zakrojonych ćwiczeń, których celem będzie sprawdzenie przygotowania służb do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Scenariusz zakłada możliwie realistyczne odtworzenie niebezpiecznych zdarzeń. Mieszkańcy mogą spodziewać się nietypowych widoków i odgłosów. Na terenie miasta pojawią się służby ratunkowe, specjalistyczny sprzęt, a także efekty pozoracji, takie jak dym i flary. Uruchomione zostaną również syreny alarmowe.
Ćwiczenia na terenie Michelin. Działania będą widoczne także w innych częściach miasta
Główna część zaplanowanych działań odbędzie się na terenie zakładu Michelin w Olsztynie. Nie oznacza to jednak, że ćwiczenia ograniczą się wyłącznie do tego obszaru. Aktywność służb i elementy symulowanego zagrożenia będą zauważalne również w innych częściach miasta. To element przygotowań do reagowania na sytuacje kryzysowe. Ćwiczenia mają pozwolić na sprawdzenie procedur oraz gotowości do działania w warunkach przypominających rzeczywiste zagrożenie.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju
Widok dymu, flar czy służb ratunkowych może wzbudzić niepokój, szczególnie u osób, które nie będą wiedziały o zaplanowanych działaniach. Organizatorzy apelują jednak o zachowanie spokoju i nieuleganie niepotrzebnemu niepokojowi.