Najlepsi w rundzie jesiennej. Stomil Olsztyn pokonał Znicz Biała Piska [AUDIO]

Mamy najlepszą defensywę i drugi pod względem skuteczności atak!

- W mojej ocenie spotkanie mogło ułożyć się inaczej na pewno, gdyż w pierwszych 15-20 minutach mieliśmy trzy naprawdę dogodne sytuacje bramkowe – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn.

- Nie potrafiliśmy jednak zamienić tych sytuacji na bramki i z każdą minutą Znicz wierzył w to, że coś w tym meczu może dla siebie wziąć. Był dobrze zorganizowany w tej dalszej części i pierwszej połowy i drugiej, mądrze przesuwał, zamykał przestrzenie.- Już do końca pierwszej połowy tych sytuacji tak nie kreowaliśmy, jakbyśmy sobie tego życzyli. I tak to wygląda, jeśli nie strzelisz na początku, to później musisz szukać różnych sposobów, żeby tą defensywę rywala zdezorganizować. Na etapie meczu już po wejściu gdzieś „Banulka” udało się to zrobić, strzeliliśmy jedną bramkę, później drugą.

- Myślę, że jeszcze w końcówce meczu mieliśmy sytuację, czy to Szoto, czy też bardzo fajny kontro, wychodził „Banulek”, mogliśmy gdzieś przypieczętować trzecim golem. Natomiast koniec końców 2:0, trzy punkty dopisane i myślę, że udane zakończenie rundy, której nie ponieśliśmy porażki. Mamy najlepszą defensywę i drugi pod względem skuteczności atak na ten moment. Jeszcze parę spotkań odbędzie się w przyszłym tygodniu.

- Trzeba docenić, z uwagi na to, że jest to ostatnia kolejka dla nas, cały zespół wszystkich zawodników, którzy w tej rundzie występowali na boiskach czwartej ligi. Tutaj w naszym zespole, gdyż jedni odegrali większą rolę, inni mniejszą, ale każdy przysłużył się do tego, że na półmetku tych rozgrywek jesteśmy liderem.- Też zmagaliśmy się ze swoimi problemami w ostatnich kilku kolejkach, różne sytuacje wpłynęły na to, że ta kadra nie była tak szeroka jak na początku. Natomiast z drugiej strony, dzięki temu, że była tak szeroka na początku rundy, mogliśmy utrzymać tę zwycięską passę. Podczas ostatnich tygodni trenowało z nami też sporo chłopaków z rocznika 2010, żeby ten trening miał odpowiednią jakość. Z rocznika 2009, z rezerw, z CLJ-otki, także uważam, że dobrze to wygląda, bo jest to fajna praca nie tylko zespołu, ale myślę, że całego klubu – dodaje Kraszewski.

Autor: Andrzej Brzozowski Konferencja prasowa po meczu Stomil Olsztyn - Znicz Biała Piska

Plan Stomilu na najbliższe tygodnie

- Do końca miesiąca będziemy trenowali, później od grudnia chłopaki dostaną wolne, takie, żeby mogli się zupełnie gdzieś tam zresetować – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn.

- Następnie połowy grudnia dostaną rozpiski do pracy indywidualnej, które będziemy monitorowali przez aplikację. Początek stycznia, 6, 7, powinniśmy wrócić do treningów. Ta runda była dla nas bardzo wymagająca i to nie tylko z uwagi na samą rundę, bo wiadomo, to jest 15 spotkań, natomiast ja ten okres oceniam z perspektywy tego, że na dobrą sprawę zaczęliśmy pracować 7 stycznia 2026 roku i mieliśmy 8-9 dni przerwy pomiędzy ostatnim, że tak powiem, meczem tamtego sezonu, jakim był baraż, a powrotem do treningu. Więc tutaj tak naprawdę tę pracę można zaliczyć jako taką ciągłą, bo ten tydzień czy 10 dni to naprawdę nie jest duży odpoczynek.

- Później dość mocno popracowaliśmy też w tym krótkim okresie przygotowawczym, żeby być gotowym na początek rundy. Było widać, że im dalej w las, tym ten rok już gdzieś też się na nas odbijał, natomiast tak jak powiedziałem na samym początku, chwała chłopakom za to, że ci, którzy czekali na swoją szansę, jak nadszedł ten moment, to ją wykorzystywali i pomagali zespołowi pozostać na tej zwycięskiej ścieżce - podkreśla Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn.

POSŁUCHAJ: Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn po meczu ze Zniczem Biała Piska