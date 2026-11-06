230 kół naukowych, kosmos i medyczne marzenia. Student Expo pokazało możliwości UWM

UWM pokazał, co ma do zaoferowania studentom

Student Expo było wydarzeniem skierowanym do studentów i całej społeczności akademickiej. Jego głównym celem było zaprezentowanie możliwości rozwoju i realizowania pasji, jakie daje życie na uczelni. Na UWM-ie działa ponad 230 kół naukowych. Do tego dochodzą agendy kulturalne, drużyny sportowe, media akademickie i liczne inicjatywy studenckie. Student Expo stało się okazją, by poznać ich działalność, znaleźć ludzi o podobnych zainteresowaniach i dowiedzieć się, jak aktywnie włączyć się w życie akademickie. Wydarzenie pokazało, że studia to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczenia i budowanie relacji.

Od medycyny po astronomię. Inspirujące spotkania

W programie znalazły się również prelekcje zaproszonych gości. Jako pierwsza wystąpiła lek. Paulina Rodziewicz-Ropiak – psychiatra, edukatorka i założycielka marki Medream. Od lat pomaga maturzystom przygotowywać się do egzaminu z biologii i spełniać marzenia o studiach medycznych. Z jej metod nauczania korzysta około 25 tysięcy młodych ludzi. Podczas spotkania opowiedziała o swojej drodze zawodowej, edukacyjnej pasji i wyzwaniach związanych z łączeniem pracy lekarki z działalnością edukacyjną. Kolejnym gościem był Karol Wójcicki – popularyzator astronomii, fotograf nocnego nieba, dziennikarz naukowy i twórca projektu „Z głową w gwiazdach”. Podczas swojej prelekcji przybliżył uczestnikom fascynujący świat astronomii. Opowiadał o podróżach w poszukiwaniu całkowitych zaćmień Słońca, obserwacjach zorzy polarnej i swojej działalności popularyzującej wiedzę o kosmosie. Pokazał, że niezwykłe zjawiska astronomiczne można poznawać także bez opuszczania Ziemi.

Nie tylko nauka

Student Expo stworzyło również przestrzeń dla kultury i artystycznych talentów. Uczestnicy mogli zobaczyć występ zespołu Endorfina - sekcja tańca SWFiS UWM. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „AKADEMIA STUDENTA – Cześć, poznajmy się!”, finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Student Expo przypomniało, że studia to znacznie więcej niż zdobywanie dyplomu. To także czas odkrywania zainteresowań, rozwijania talentów, zdobywania doświadczeń i nawiązywania znajomości, które mogą pozostać na całe życie.

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