Zamiast Afryki wybrał Mazury. Bocian ze Spytkowa zostaje na zimę!

- Ptaki zostające w kraju na zimne miesiąca nie są już zjawiskiem wyjątkowym – mówi Radiu Eska Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

- Przyczyn rezygnacji z migracji można doszukiwać się chociażby w przebytych urazach, osłabieniach organizmu zwierzęcia, ale także jeżeli chodzi tu o dostępność pokarmu, a także warunki pogodowe i coraz łagodniejsze zimy. Należy jednak podkreślić, że nie każdy bocian, który pozostał w Polsce wymaga pomocy czy też interwencji człowieka.- Zdrowe, sprawne, latające ptaki potrafią doskonale samodzielnie zdobywać pożywienie i radzić sobie nawet przy okresowych spadkach temperatury, a największym zagrożeniem nie jest mróz, z którym radzą sobie całkiem dobrze, ale długotrwałe zaleganie śniegu i zamarzanie żerowisk, które właśnie ograniczają dostęp do pokarmu, chociażby gryzoni czy też ryb. Dlatego przede wszystkim powinniśmy takie ptaki obserwować, nie podejmować od razu prób ich chwytania czy też przewożenia do ośrodków rehabilitacji, a interwencja człowieka jest uzasadniona wtedy, gdy bocian jest ranny, wyraźnie osłabiony, albo jego stan czy też zachowanie wskazują na chorobę bądź też na niebezpieczeństwo, które mogłoby grozić jego życiu.

- W okresie szczególnie trudnych warunków zimowych, kiedy mamy grubą pokrywę śnieżną oraz długotrwale utrzymujący się mróz, można również rozważyć odpowiednie prowadzenie dokarmiania, ale tutaj także należałoby się skonsultować z fachowcem, ponieważ bociany jeść wszystkiego, co wydawałoby nam się, że jedzą, nie mogą - dodaje dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Krzysztof Wittbrodt.

To już czwarty sezon z rzędu, gdy Bocian ze Spytkowa rezygnuje z wycieczki na południe i wybiera chłodniejszy teren, wybiera Mazury!

POSŁUCHAJ: Ptaki zostające w kraju na zimne miesiąca nie są już zjawiskiem wyjątkowym – Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego