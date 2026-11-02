Afera Helper w Olsztynie. Prokuratura bada, czy urzędnicy naciskali na przyznawanie dotacji

aka
materiały prasowe
2026-11-02 15:45

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła nowe śledztwo dotyczące stowarzyszenia Helper. Śledczy sprawdzają, czy funkcjonariusze publiczni przekraczali swoje uprawnienia i wywierali presję na urzędników, by organizacja otrzymywała publiczne dotacje. Zawiadomienie w tej sprawie złożył prezydent Olsztyna. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Szare teczki akt sądowych z napisem Sygn. akt leżą na stole. O aferze Helper w Olsztynie przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Tomasz Radzik / Super Express

Sprawa dotyczy wydarzeń z lat 2011–2017. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, postępowanie prowadzone jest w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Śledczy gromadzą dokumentację i przesłuchują świadków.

Czynności wykonują policjanci z wydziału do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pod nadzorem prokuratury.

Proces w sprawie Helpera już trwa

Nowe postępowanie jest związane z jedną z największych spraw dotyczących nieprawidłowości przy wydatkowaniu publicznych pieniędzy w regionie. Od lutego ubiegłego roku przed Sądem Okręgowym w Olsztynie trwa proces kilkudziesięciu osób związanych ze stowarzyszeniem Helper. Wśród oskarżonych są Tomasz K., były poseł i funkcjonariusz CBA, oraz jego żona Katarzyna, która pełniła kierowniczą funkcję w organizacji. Prokuratura zarzuca małżeństwu między innymi wykorzystywanie pieniędzy pochodzących z publicznych dotacji na prywatne cele. Sprawa obejmuje wiele wątków i kilkadziesiąt osób. W związku z jej obszernością olsztyńscy śledczy zwrócili się również do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku z pytaniem, czy kwestie wskazane w zawiadomieniu prezydenta Olsztyna były już wcześniej przedmiotem zainteresowania tamtejszych prokuratorów. Postępowanie dotyczące ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych jest na wstępnym etapie. Nikomu nie przedstawiono w nim zarzutów.

POSŁUCHAJ: mówi Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie
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