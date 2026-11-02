Tajemnicza śmierć 29-latki. Jej ciało znaleziono w łóżku

Tajemnicza śmierć 29-letniej Pauliny z Równiny Górnej

Nic nie wskazywało na to, że w piątek, 30 października, dojdzie do dramatu. Tego dnia Paulina uczestniczyła w szkolnym ślubowaniu swojej starszej córki, po czym kontakt z nią całkowicie się urwał. Kobieta nie pojawiła się w pracy w znanym sklepie z odzieżą używaną w Kętrzynie. Ponieważ cieszyła się dużą sympatią, jej nagła nieobecność oraz wyłączony telefon błyskawicznie zaniepokoiły otoczenie.

Współpracownice razem z szefową postanowiły pojechać do podkętrzyńskiej wsi Równina Górna. Przed mieszkaniem kobiety zastały jednak zamknięte drzwi, których nikt nie otwierał. Zdecydowały się więc wezwać na miejsce policję, co wkrótce potwierdziło ich najczarniejsze scenariusze.

Mundurowi dostali się do wnętrza lokalu. Tam, w łóżku pod przykryciem znaleźli zwłoki 29-latki. Cała tragedia wydarzyła się bezpośrednio przed dniem Wszystkich Świętych.

Sąsiedzi o dramacie 29-letniej matki z okolic Kętrzyna

W małej Równinie Górnej śmierć kobiety stała się głównym tematem rozmów. Lokalna społeczność zapamiętała Paulinę jako pracowitą i młodą matkę, jednak według relacji mieszkańców za zamkniętymi drzwiami jej mieszkania działo się źle.

- Wielokrotnie żaliła się na partnera. Mówiła, że miała piekło w domu. Była tam u nich policja – mówi sąsiad w rozmowie z "Super Expressem".

Partner zmarłej, przez niektórych określany mianem jej „męża”, nie miał we wsi dobrej reputacji. Rozmówcy wskazują, że mężczyzna unikał pracy zarobkowej, przez co cały ciężar utrzymania domu spadał na Paulinę.

W przestrzeni publicznej krążą również doniesienia o nałożonym na niego zakazie zbliżania się do partnerki, choć faktu tego jeszcze nie potwierdzono. Z ustaleń dziennikarzy wynika natomiast, że wcześniej toczyło się postępowanie w sprawie podejrzenia znęcania się, które ostatecznie umorzono.

Śmierć Pauliny z Równiny Górnej. Prokuratura w Olsztynie bada sprawę

Tuż po odnalezieniu ciała 29-latki funkcjonariusze zatrzymali jej partnera. Mężczyzna spędził w policyjnym areszcie niemal dwie doby, po czym został wypuszczony na wolność bez zarzutów dotyczących przyczynienia się do śmierci Pauliny.

Badanie sekcyjne odbyło się 1 listopada. Wstępne ustalenia wykluczyły udział osób trzecich, ale nadal nie wyjaśniły bezpośredniej przyczyny zgonu młodej matki.

- Czekamy na wyniki badań toksykologicznych, które zostały zlecone po sekcji zwłok. Partner kobiety został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony – informuje w rozmowie z "Super Expressem" prokurator Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Na ten moment nie wiadomo, czy zlecone analizy przyniosą odpowiedź na pytanie o powód nagłego odejścia Pauliny. Wśród bliskich wciąż dominują liczne pytania oraz wielki smutek.

Największy dramat dotknął jednak dwie małe dziewczynki. Osierocone córki Pauliny trafiły pod opiekę swojej babci mieszkającej w rejonie Działdowa. Choć jeszcze przed kilkoma dniami cieszyły się obecnością mamy, teraz już nigdy jej nie usłyszą.

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Gdzie szukać pomocy?

Sięganie po wsparcie nie jest powodem do wstydu. Słabsze momenty czy życiowe porażki przytrafiają się każdemu, a w obliczu trudności nikt nie powinien pozostawać ze swoimi problemami sam. W całej Polsce działają placówki, których pracownicy są przygotowani do udzielania profesjonalnej pomocy.

Osoby znajdujące się w ciężkim położeniu, doświadczające kryzysu lub zmagające się z myślami samobójczymi powinny skonsultować się z dyżurującymi specjalistami oraz psychologami.

Nie wolno zachowywać obojętności, gdy zachowanie kogoś z naszego otoczenia sugeruje depresję bądź zamiary samobójcze. Żadnych niepokojących sygnałów wysyłanych przez znajomych czy rodzinę nie należy lekceważyć. Nawet jeśli dany problem wydaje się nam drobny, dla drugiego człowieka może stanowić barierę nie do przejścia. W takich okolicznościach trzeba wesprzeć potrzebującego i powiadomić odpowiednie instytucje.

Gdzie dokładnie można uzyskać wsparcie?

• Bezpłatny telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży w kryzysie: 116 111

• Całodobowy telefon zaufania dla dorosłych przeżywających kryzys emocjonalny, działający 7 dni w tygodniu: 116 123 oraz serwis 116sos.pl

• Dziecięcy Telefon Zaufania prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

• Linia wsparcia dla osób przeżywających żałobę po stracie bliskich: 800 108 108

• Infolinia Tumbo Pomaga, oferująca wsparcie młodzieży i dzieciom w żałobie: 800 111 123

• Darmowy, czynny przez całą dobę i 7 dni w tygodniu telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka dla najmłodszych: 121 212

• Internetowa platforma pomocowa: pokonackryzys.pl

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia należy natychmiast wybrać numer alarmowy 112.