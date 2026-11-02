Olsztyńskie nekropolie. Spokojna niedziela na drogach Warmii i Mazur

W niedzielę na drodze krajowej nr 16 w okolicach Wójtowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z kierowców najprawdopodobniej zasnął najeżdżając na tył poprzedzającego go auta. Nikt nie odniósł obrażeń.

Jak było przez cały weekend?

Od piątku do niedzieli włącznie na drogach regionu doszło do 5 wypadków drogowych, w których 1 osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Policjanci byli wzywani do 166 kolizji drogowych, a w trakcie prowadzonych kontroli zatrzymali 20 kierujących pod wpływem alkoholu.

Akcja Znicz trwa!

Na drogach Warmii i Mazur do poniedziałku włącznie czuwa około 200 policjantów. Funkcjonariusze skupiają się na monitorowaniu prędkości, sprawdzaniu stanu trzeźwości kierowców oraz kierowaniu ruchem w rejonie największych nekropolii

Olsztyn "Dzień Zaduszny" – utrudnienia przy cmentarzach

W okolicach olsztyńskich cmentarzy w Dywitach i przy ul. Poprzecznej przywrócono już stałą organizację ruchu. Z kolei specjalne linie autobusowe (C11, C17, C31, C36) oraz ułatwienia taryfowe (np. pierwsza strefa biletowa do cmentarza w Dywitach) funkcjonują jeszcze przez cały poniedziałek.

Warmińsko-Mazurska policja apeluje!

Wybierając się wieczorem na cmentarze, szczególnie poza miastem, bądźcie widoczni! Pamiętajcie o odblaskach!