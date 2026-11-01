Podtrzymali dobrą passę! Ósma wygrana Constractu Olsztyn

W ligowej tabeli futsaliści Constractu zajmują 4. miejsce z dorobkiem 24 punktów. Następne spotkanie rozegrają na wyjeździe z Legią Warszawa (22 listopada). Natomiast przed własną publicznością – w Uranii w sobotę 28 listopada z beniaminkiem Jagiellonią Białystok.

Teraz rozpoczyna się kolejna przerwa reprezentacyjna. Trener reprezentacji Polski - Błażej Korczyński powołał do kadry Sebastiana Leszczaka, Jakuba Raszkowskiego i Kacpra Sendlewskiego. Reprezentacja rozegra mecze w eliminacjach mistrzostw świata. 7 listopada z Irlandią Północną w Tarnowie, a 11 listopada zagrają z nią na wyjeździe.

Constract Olsztyn - Futsal Świecie 5:1 (2:1).

BRAMKI:

1:0 11’ Douglas Risi1:1 14’ Noel Gomez2:1 16’ David Mataja

3:1 24’ Kacper Sendlewski4:1 30’ David Mataja5:1 40’ Douglas Risi

ŻOŁTE KARTKI:

30’ Helder Semedo (Constract Olsztyn)

CZERWONE KARTKI:

14’ Hubert Zadroga (Constract Olsztyn)