Utrzymali kontakt z czołówką ligi. Zwycięstwo futsalistów Constractu Olsztyn

Andrzej Brzozowski
materiały prasowe
2026-10-25 21:01

W FOGO Futsal Ekstraklasie Constract Olsztyn pokonał na wyjeździe FC Reiter Toruń 5:2 (2:2). „Konstruktorzy” do gry wrócą w sobotę 31 października. W Uranii zmierzą się z Futsalem Świecie.

Kacper Sendlewski w niebieskim stroju podczas meczu futsalu w Toruniu. O wygranej Konstruktorów przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Fogo Futsal Ekstraklasa/ Materiały prasowe

W Toruniu trzy punkty padły łupem Konstruktorów!

Wynik otworzył się w 7. minucie. Piłkę w bramce po świetnym strzale umieścił zawodnik Constractu, Sebastian Grubalski. Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było długo czekać. Już po dwóch minutach wyrównał Patryk Szczapaniak. Torunian w 14. minucie na prowadzenie wyprowadził Dymytro Fedyk. Olsztynianie odpowiedzieli w 18. minucie po trafieniu Kacpra Sendlewskiego. Wynikiem 2:2 zakończyła się pierwsza połowa tego pojedynku.

Druga połowa należała do Constractu. W 27. minucie kolejne trafienie Sendlewskiego. Następnie - w 36. minucie, piłkę w siatce umieścił David Mataja. Ostatnie trafienie zanotował dwie minuty przed końcem meczu Kacper Sendlewski, który skompletował w tym meczu hat-tricka.

Kolejny mecz Constract Olsztyn rozegra w Uranii. w sobotę, 31 października z Futsalem Świecie - godzina 16. 

FC Toruń - Constract Olsztyn
Autor: Constract Olsztyn / Materiały prasowe

Polecany artykuł:

QUIZ o pizzy
Pytanie 1 z 10
Skąd nazwa pizzy "margherita"?
 

ROLKI

Sport Olsztyn
Constract Olsztyn
Olsztyn
Futsal Ekstraklasa