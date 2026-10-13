Pokazali jak bardzo chcą wrócić na właściwe tory. BSF ABJ Bochnia 1:6 (0:5) Constract Olsztyn

Już w pierwszej minucie spotkania goście otworzyli wynik za sprawą Adriano. Na kolejne bramki czekaliśmy do ósmej minuty, gdzie jedna po drugiej trafiły na konto Konstruktorów. Najpierw za sprawą wspaniałego rozegrania i finiszu Kacpra Sendlewskiego, a następnie po fenomenalnej akcji Sandora Hadhaziego. W 13. minucie Adriano trafił ponownie, a w 15. minucie, na 0:5, dobił piłkę do bramki Sebastian Grubalski.

W drugiej połowie oglądaliśmy zdecydowanie mniej bramek, lecz na pewno nie mniej futsalowych emocji. W 23. minucie do bramki trafił były zawodnik BSF'u, ale za to nowy nabytek Constractu - Sebastian Leszczak. Bramkę honorową dla drużyny gospodarzy zdobył w 29. minucie Arkadiusz Budzyn.

Teraz nastąpiła przerwa na mecze reprezentacji narodowych. Kolejny mecz Constract Olsztyn rozegra na wyjeździe z FC Toruń (niedziela, 24 października, godzina 18:00). Kolejny domowy w Hali Urania: sobota, 31 października, godzina 16:00 z Futsal Świecie. W tabeli Constract Olsztyn zajmuje 4. miejsce.

FOGO Futsal Ekstraklasa – 9. kolejka BSF ABJ Bochnia – Constract Olsztyn 1:6 (0:5)

Bramki: 29’ Budzyn - 1’ Adriano Lemos, 8’ Sendlewski, 8’ Hadházi, 13’ Adriano Lemos, 15’ Grubalski, 23’ Leszcza

Autor: FB/Constract Olsztyn/ Materiały prasowe