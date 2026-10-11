Start sezonu na morsowanie. W Olsztynie zrobiło to ponad 100 osób! [ZDJĘCIA, FILM]

Andrzej Brzozowski
2026-10-11 20:24

Już tak tradycyjnie na początku października w Olsztynie rozpoczął się sezon na morsowanie. Aura i temperatura dalekie były od tych za jakimi przepadają morsy. Mimo tego ponad 100 osób z klubu „Kąpiący się zimą” i przyjaciół w niedzielę zanurzyło się w jeziora Ukiel symbolicznie rozpoczynając sezon jesienno-zimowych kąpieli.

- W Olsztynie spotykamy się zawsze w niedzielę na plaży miejskiejmówi Janusz Moszczyński, prezes „Kąpiących się zimą”. - Plaża numer 2 CRS Ukiel, obok boisk do siatkówki. Wejście do wody następuje zawsze po krótkiej rozgrzewce o godzinie 12-tej. Na miejscu warto pojawić się pół godziny, tak żeby dobrze przygotować się do kolejnej kąpieli. Zachęcamy wszystkich do wspólnej rekreacji w tym pięknym miejscu Olsztyna!

Spotkania morsów na plaży CRS Ukiel poleca Radio Eska!

Posłuchaj: Start sezonu na morsowanie. W Olsztynie zrobiło to po ponad 100 osób. Relacja Andrzeja Brzozowskiego.
Mediateka.pl

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Start sezonu na morsowanie. W Olsztynie zrobiło to ponad 100 osób!

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