- W Olsztynie spotykamy się zawsze w niedzielę na plaży miejskiej – mówi Janusz Moszczyński, prezes „Kąpiących się zimą”. - Plaża numer 2 CRS Ukiel, obok boisk do siatkówki. Wejście do wody następuje zawsze po krótkiej rozgrzewce o godzinie 12-tej. Na miejscu warto pojawić się pół godziny, tak żeby dobrze przygotować się do kolejnej kąpieli. Zachęcamy wszystkich do wspólnej rekreacji w tym pięknym miejscu Olsztyna!

Spotkania morsów na plaży CRS Ukiel poleca Radio Eska!

Posłuchaj: Start sezonu na morsowanie. W Olsztynie zrobiło to po ponad 100 osób. Relacja Andrzeja Brzozowskiego.

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