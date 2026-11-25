Kortowiada 2027. Kiedy odbędą się juwenalia w Olsztynie?

66\. edycja Kortowiady powered by Alior Bank odbędzie się w dniach 27–29 maja 2027 roku. Olsztyńskie miasteczko akademickie ponownie zamieni się w centrum studenckiej zabawy. Tym razem organizatorzy zdecydowali się jednak na nieco inną formułę. Wydarzenia studenckie będą odbywać się przez trzy dni, natomiast koncerty na scenie głównej zaplanowano na piątek i sobotę, czyli 28 i 29 maja. To odpowiedź na oczekiwania uczestników, ale również próba utrzymania atrakcyjnego programu przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów organizacji. Koncerty są najdroższą częścią juwenaliów, a każdy dodatkowy dzień oznacza kolejne wydatki związane m.in. z artystami, techniką sceniczną, ochroną i zabezpieczeniem medycznym.

Zmieni się lokalizacja głównej sceny Kortowiady

Uczestników czeka również zmiana związana z przestrzenią, w której odbywają się koncerty. W związku z modernizacją Plaży Kortowskiej główna scena zostanie tymczasowo przeniesiona w inne miejsce na terenie Kortowa. Organizatorzy nie podali jeszcze szczegółów dotyczących nowej lokalizacji.

Ajdol Kortowiady wraca! Będzie okazja dla studentów

Jedną z ciekawszych zapowiedzi jest powrót Ajdola Kortowiady. Konkurs zastąpi dotychczasowy KortoFest i ponownie da studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego możliwość zaprezentowania talentów wokalnych. Finał zaplanowano na sobotę, 29 maja. Szczegóły dotyczące zasad udziału i zgłoszeń mają zostać przedstawione na początku 2027 roku. Organizatorzy chcą także mocniej zaakcentować studencki charakter wydarzenia. Przez wszystkie trzy dni zaplanowano imprezy towarzyszące, a większość z nich będzie bezpłatna. Wyjątkiem będą Silent Party oraz koncerty na scenie głównej. W strefie namiotu mają odbyć się również dwa darmowe koncerty.

Kiedy rusza sprzedaż karnetów na Kortowiadę 2027?

Znamy już dwie ważne daty, które powinni zapisać sobie wszyscy planujący udział w przyszłorocznych juwenaliach:

1 grudnia 2026 roku, godz. 10:00 – start sprzedaży karnetów na koncerty na scenie głównej.

3 grudnia 2026 roku, godz. 12:00 – ogłoszenie pierwszego artysty 66. edycji Kortowiady.

Karnety w puli przedsprzedażowej będzie można kupić na stronie bilety.kortowiada.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Kortowiady.

Kolejne informacje dotyczące programu będą publikowane na oficjalnej stronie wydarzenia i w aplikacji.