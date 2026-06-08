Kortowiada 2026. 60 tysięcy uczestników bawiło się podczas największych juwenaliów na Warmii i Mazurach

Cztery dni pełne atrakcji i studenckiej energii

Tegoroczna Kortowiada rozpoczęła się tradycyjną Paradą Wydziałów, która od lat należy do najbardziej charakterystycznych punktów programu. Barwny przemarsz przez kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zgromadził studentów wszystkich wydziałów, prezentujących swoją kreatywność i poczucie humoru.Przez kolejne dni uczestnicy mogli korzystać z licznych atrakcji przygotowanych w Strefie Studenckiej przy Alei Warszawskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Liga Akademików, Bój Wydziałów, Festiwal Gier Planszowych oraz Silent Party. Nowością była Bitwa o Kortowo, a po raz pierwszy w nocnej formule odbył się także Bieg o Złotego Dzika.

Gwiazdy na Plaży Kortowskiej przyciągnęły tłumy

Jednym z najważniejszych elementów Kortowiady tradycyjnie były koncerty organizowane na Plaży Kortowskiej. Na dwóch scenach wystąpiło ponad 20 artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne.Przed publicznością zaprezentowali się m.in. Maryla Rodowicz, Wilki, Afromental, Żabson, Guzior oraz Luxtorpeda. Różnorodny program sprawił, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie – od fanów rapu i rocka po miłośników bardziej klasycznych koncertowych brzmień.

Kortowiada to więcej niż festiwal muzyczny

Organizatorzy podkreślają, że Kortowiada od lat wykracza poza formułę wydarzenia koncertowego. Oprócz muzyki uczestnicy mogli korzystać z licznych wydarzeń sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych, które tworzą wyjątkowy klimat studenckiego święta.To właśnie połączenie aktywności, zabawy i integracji sprawia, że olsztyńskie juwenalia są jednymi z najbardziej cenionych w kraju.

Promocja Olsztyna oraz Warmii i Mazur

Kortowiada 2026 była także okazją do promocji regionu. Do Olsztyna przyjechali nie tylko studenci UWM, ale również mieszkańcy innych miast, turyści oraz goście z całej Polski.Połączenie studenckiej energii z malowniczym krajobrazem Jeziora Kortowskiego i Warmii oraz Mazur sprawiło, że wydarzenie po raz kolejny stało się wizytówką regionu. Organizatorzy podkreślają, że Kortowiada skutecznie promuje Olsztyn jako miasto akademickie i ważny ośrodek wydarzeń kulturalnych.Partnerem strategicznym wydarzenia był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

i Autor: mat. organizatora/ Materiały prasowe