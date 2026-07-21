4 sygnały, że warto wrócić na uczelnię. Studia podyplomowe mogą zmienić więcej, niż myślisz

Studia podyplomowe na UWM – sięgnij po więcej!

Dyplom w ręku, ale co dalej? Ukończenie studiów nie musi być końcem nauki. Dla wielu osób to właśnie początek kolejnego etapu – zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji czy budowania kariery. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie są dla osób, które chcą zrobić coś więcej i mają już w kieszeni dyplom studiów wyższych – niezależnie od tego, czy są to studia licencjackie, inżynierskie czy magisterskie.

4 sygnały, że studia podyplomowe są dla Was

Wyobraźcie sobie, że pracujecie od kilku lat i czujecie, że utknęliście w miejscu. Albo odwrotnie – macie pomysł na siebie, ale brakuje Wam konkretnych umiejętności, żeby zrobić kolejny krok. Właśnie w takich momentach wiele osób decyduje się na studia podyplomowe.

Warto o nich pomyśleć, gdy:

chcecie awansować, ale brakuje Wam określonych kwalifikacji,

planujecie zmianę branży,

wracacie na rynek pracy po dłuższej przerwie,

albo po prostu chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w Waszym zawodzie.

To właśnie od takich sytuacji często zaczynają się największe zawodowe zmiany.

Elastycznie i praktycznie

Oferta studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie została przygotowana z myślą o osobach aktywnych zawodowo. Dlatego wiele kierunków jest realizowanych w weekendy, a część zajęć odbywa się online lub hybrydowo. Dzięki temu, rozwój można łatwo pogodzić z codziennym życiem, nie wywracając wszystkiego do góry nogami.

Uniwersytet dba również o to, żeby teoria nie kończyła się na slajdach. Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy, którzy na co dzień pracują w swoich zawodach.

Autor: sirtravelalot/ Shutterstock Grupa studentów

Co możecie studiować na UWM?

Jeśli interesuje Was biznes, znajdziecie tu kierunki związane z zarządzaniem czy MBA. Myślicie o nowych technologiach? Możecie wybrać studia związane ze sztuczną inteligencją. A może chcecie się kształcić w zakresie edukacji, prawa albo odnawialnych źródeł energii? Takie kierunki również znajdziecie w ofercie UWM.

A to wszystko w Kortowie – kampusie, który od lat jest wizytówką uczelni i miejscem, do którego po prostu chce się wracać.

Sprawdźcie kierunki studiów podyplomowych na UWM i wybierzcie ten, który najlepiej pasuje do Waszych planów.

Gotowi na rozwój?

Nie wiemy, gdzie chcecie być zawodowo za rok. Ale wiemy jedno – warto dać sobie więcej możliwości. Może właśnie tu czeka kierunek, który będzie początkiem Waszego kolejnego etapu. Zarejestrujcie się na IRK i rozpocznijcie swoją drogę na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie!

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