Eskowa wakacyjna wizyta. Szkoła Pascal w Olsztynie! [ZDJĘCIA, AUDIO]

Andrzej Brzozowski
Natalia Lisewska
2026-07-24 10:23

Ekipa Eska Summer City we wtorek 21 lipca zawitała do Szkoły Pascal w Olsztynie. Tego dnia można było zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki oraz wziąć udział w bezpłatnych pokazach czy konsultacjach. Sprawdźcie naszą relację!

Praktyczne kierunki, profesjonalne pracownie i ciekawe warsztaty

Tym razem naszym pomarańczowym przystankiem była Szkoła Policealna Pascal w Olsztynie. Na uczestników spotkania czekał pokaz wraz z prezentacją masażu Lomi Lomi, ciepłe przywitania maskotki Pascal’usia oraz wyjątkowa i domowa atmosfera. Nie zabrakło również strefy informacyjnej dla osób zainteresowanych rozpoczęciem nauki od nowego semestru.

Podczas wydarzenia, uczestnicy mieli okazję poznać nowoczesne zaplecze dydaktyczne oraz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji. Organizatorzy podkreślili, że celem wydarzenia było przybliżenie możliwości rozwoju zawodowego i zachęcenie do zdobywania nowych kwalifikacji.

Kolejny przystanek Eska Summer City za nami, zachęcamy do wysłuchania wywiadów nagranych przez eskową pomarańczową ekipę :)

Posłuchaj: Eska Summer City - Szkoła Pascal w Olsztynie!
Mediateka.pl

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