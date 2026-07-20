Uwaga turyści! Tych pamiątek nie wolno przywozić do Polski. Za muszle, koralowce czy kość słoniową grożą surowe kary

Egzotyczna pamiątka może oznaczać poważne problemy

Kolorowe muszle, fragmenty raf koralowych, wyroby z kości słoniowej, skóry egzotycznych zwierząt czy preparowane okazy często kuszą turystów odwiedzających odległe zakątki świata. Choć na lokalnych targach wyglądają jak niewinne pamiątki, po przekroczeniu granicy mogą stać się przyczyną poważnych kłopotów. Wiele takich przedmiotów pochodzi od gatunków zagrożonych wyginięciem i jest objętych międzynarodową ochroną.

CITES chroni zagrożone gatunki

Międzynarodowy handel wieloma gatunkami dzikich zwierząt i roślin regulują przepisy Konwencji CITES. Ich celem jest ograniczenie nielegalnego handlu oraz ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem. Przewóz przez granicę okazów lub wyrobów wykonanych z chronionych gatunków bez wymaganych zezwoleń jest nielegalny. Konsekwencje mogą być dotkliwe – od konfiskaty pamiątki, przez wysokie grzywny, aż po odpowiedzialność karną.

Na co szczególnie uważać podczas wakacyjnych zakupów?

Kupując pamiątki w egzotycznych krajach, warto zachować szczególną ostrożność. Problemem mogą być między innymi:

muszle i koralowce,

wyroby z kości słoniowej,

skóry egzotycznych zwierząt,

preparowane zwierzęta i owady,

niektóre gatunki roślin,

tradycyjne produkty medycyny naturalnej zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Sprzedawca może zapewniać, że zakup jest legalny, jednak odpowiedzialność za przewóz takich przedmiotów spoczywa na podróżnym.

Przed zakupem sprawdź, z czego wykonana jest pamiątka

Eksperci radzą, aby przed zakupem dokładnie sprawdzić pochodzenie wybranego przedmiotu. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, warto zrezygnować z zakupu lub upewnić się, czy wymagane są odpowiednie dokumenty i zezwolenia. To prosty sposób, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji podczas kontroli granicznej. Służby przypominają, że wakacyjne wspomnienia nie powinny wiązać się z łamaniem prawa ani wspieraniem nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami. Zdjęcia, lokalne rękodzieło wykonane z legalnych materiałów czy regionalne produkty to znacznie bezpieczniejszy wybór niż egzotyczne okazy niewiadomego pochodzenia. Decydując się na odpowiedzialne zakupy, chronimy nie tylko własny portfel przed wysokimi karami, ale również przyczyniamy się do ochrony cennych gatunków zwierząt i roślin na całym świecie.

POSLUCHAJ: o egzotycznych pamiątkach mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie