Zbierasz jagody? Za „grzebień” grozi mandat. Leśnicy przypominają: tylko ręczne zbiory są legalne

Sezon na jagody w pełni. Pamiętaj o obowiązujących przepisach

Lasy wypełniły się dojrzewającymi jagodami, a wraz z nimi pojawili się zbieracze. To dla wielu mieszkańców regionu letnia tradycja i sposób na spędzenie czasu na łonie natury. Leśnicy przypominają jednak, że korzystanie z darów lasu wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów, które mają chronić leśny ekosystem. Najważniejsza zasada jest prosta – jagody można zbierać wyłącznie własnymi rękami.

Dlaczego „grzebienie” do jagód są zabronione?

Mechaniczne zbieraczki, potocznie nazywane grzebieniami, znacząco przyspieszają zbiór, ale jednocześnie powodują poważne szkody. Wyrywają liście, łamią pędy, a często także uszkadzają całe krzewinki. Takie działania osłabiają rośliny i sprawiają, że w kolejnych sezonach jagód jest mniej. Zmniejsza się również ilość pokarmu dostępnego dla leśnych zwierząt. Używanie mechanicznych narzędzi do zbioru jagód jest zabronione na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń oraz ustawy o lasach.

Jagody tylko na własny użytek

Każdy może bezpłatnie zbierać owoce leśne w lasach państwowych, ale wyłącznie na własne potrzeby. Jeżeli zbiór ma charakter komercyjny lub przemysłowy, konieczne jest zawarcie odpowiedniej umowy z właściwym nadleśnictwem.

Są miejsca, gdzie zbieranie jagód jest całkowicie zakazane

Nie wszędzie wolno korzystać z leśnych owoców. Całkowity zakaz obowiązuje na terenie parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, gdzie ochrona przyrody ma najwyższy priorytet. Przed wyjazdem do lasu warto upewnić się, czy wybrany teren nie znajduje się w granicach obszaru objętego szczególną ochroną.

Najważniejsze zasady dla zbieraczy jagód

zbieraj jagody wyłącznie ręcznie,

nie używaj grzebieni ani innych mechanicznych zbieraczek,

zbieraj owoce tylko na własny użytek, jeśli nie masz umowy z nadleśnictwem,

nie wchodź na teren parków narodowych i rezerwatów w celu zbioru owoców.

Dbajmy o lasy również podczas zbiorów

Leśnicy podkreślają, że odpowiedzialne zbieranie jagód pozwala zachować leśne bogactwo na kolejne lata. Kilka dodatkowych minut poświęconych na ręczny zbiór ma ogromne znaczenie dla ochrony roślin i całego ekosystemu. Dzięki przestrzeganiu przepisów każdy może cieszyć się smakiem leśnych jagód, jednocześnie dbając o przyrodę i unikając nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

POSŁUCHAJ: mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji