Muzyczne wydarzenie pełne energii na Mazurach! ESKA Music Tour 2026 rozkołysze Giżycko

2026-07-17 0:00 Materiał sponsorowany

Słońce, piasek i potężna dawka muzycznych emocji – tak zapowiada się najbardziej wyczekiwana sobota tego lata na Mazurach. Już 25 lipca giżycka Plaża Miejska stanie się areną wielkiego koncertu plenerowego w ramach kultowej trasy ESKA Music Tour. Przed publicznością wystąpią obiecujący lokalni artyści, a wielki finał należeć będzie do absolutnej ikony polskiej estrady, Maryli Rodowicz. Jeśli szukacie idealnego planu na wakacyjny weekend pełen hitów, nie może Was tam zabraknąć. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!

Muzyczny rozkład jazdy – od lokalnych talentów po ikonę estrady

Wydarzenie wystartuje dokładnie o godzinie 16:00, a imprezę poprowadzi uwielbiany przez słuchaczy Kamil Nosel. Organizatorzy – Giżyckie Centrum Kultury oraz Miasto Giżycko – zadbali o to, aby line-up wieczoru trafił w gusta każdego miłośnika dobrych dźwięków.

Na scenie zaprezentują się lokalne zespoły i wokaliści, którzy rozgrzeją publiczność przed głównym punktem programu. Wśród nich usłyszymy:

  • Chillin Band
  • The Sunset
  • Kingska
  • Kordan

Zwieńczeniem tego widowiskowego wieczoru będzie występ prawdziwej legendy polskiej sceny muzycznej – Maryli Rodowicz. Jej ponadczasowe przeboje, które łączą pokolenia, z pewnością porwą do tańca tysiące osób zgromadzonych na plaży.

Eska Music Tour 2026 w Giżycku
Autor: Eska Music Tour 2026 / Materiały prasowe

Połącz koncert z odkrywaniem Żeglarskiej Stolicy Polski

ESKA Music Tour to idealny pretekst, aby spędzić cały weekend w Giżycku – największym mieście na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Miejscowość ta, otoczona ze wszystkich stron wodą i ponad setką jezior, leży na wąskim przesmyku pomiędzy Niegocinem a Kisajnem. Przez samo serce miasta przebiega zabytkowy Kanał Łuczański, przekopany już w 1772 roku.

Przed popołudniowym koncertem warto skorzystać z bogatej oferty turystycznej i sportowej miasta. Giżycko to prawdziwy raj dla fanów aktywnego wypoczynku:

  • Nowoczesna Ekomarina: największy i najbardziej ekologiczny port pasażerski oraz jachtowy na Mazurach, zlokalizowany tuż obok Plaży Miejskiej.
  • Sporty ekstremalne i wodne: windsurfing, kiting, skutery wodne, nurkowanie, wakeboarding, parasailing czy klasyczne rejsy statkami.
  • Rekreacja na lądzie: malownicze trasy wokół jeziora Niegocin, idealne na wycieczki rowerowe, piesze wędrówki czy nordic-walking w okolicznych lasach.

Wstęp na plażę oraz wszystkie koncerty jest całkowicie bezpłatny! Zabierz rodzinę, skrzyknij znajomych i spędź 25 lipca w Giżycku! Gwarantujemy, że te wakacyjne wspomnienia zostaną z Tobą na bardzo długo.