Muzyczne wydarzenie pełne energii na Mazurach! ESKA Music Tour 2026 rozkołysze Giżycko

Muzyczny rozkład jazdy – od lokalnych talentów po ikonę estrady

Wydarzenie wystartuje dokładnie o godzinie 16:00, a imprezę poprowadzi uwielbiany przez słuchaczy Kamil Nosel. Organizatorzy – Giżyckie Centrum Kultury oraz Miasto Giżycko – zadbali o to, aby line-up wieczoru trafił w gusta każdego miłośnika dobrych dźwięków.

Na scenie zaprezentują się lokalne zespoły i wokaliści, którzy rozgrzeją publiczność przed głównym punktem programu. Wśród nich usłyszymy:

Chillin Band

The Sunset

Kingska

Kordan

Zwieńczeniem tego widowiskowego wieczoru będzie występ prawdziwej legendy polskiej sceny muzycznej – Maryli Rodowicz. Jej ponadczasowe przeboje, które łączą pokolenia, z pewnością porwą do tańca tysiące osób zgromadzonych na plaży.

Autor: Eska Music Tour 2026 / Materiały prasowe

Połącz koncert z odkrywaniem Żeglarskiej Stolicy Polski

ESKA Music Tour to idealny pretekst, aby spędzić cały weekend w Giżycku – największym mieście na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Miejscowość ta, otoczona ze wszystkich stron wodą i ponad setką jezior, leży na wąskim przesmyku pomiędzy Niegocinem a Kisajnem. Przez samo serce miasta przebiega zabytkowy Kanał Łuczański, przekopany już w 1772 roku.

Przed popołudniowym koncertem warto skorzystać z bogatej oferty turystycznej i sportowej miasta. Giżycko to prawdziwy raj dla fanów aktywnego wypoczynku:

Nowoczesna Ekomarina: największy i najbardziej ekologiczny port pasażerski oraz jachtowy na Mazurach, zlokalizowany tuż obok Plaży Miejskiej.

największy i najbardziej ekologiczny port pasażerski oraz jachtowy na Mazurach, zlokalizowany tuż obok Plaży Miejskiej. Sporty ekstremalne i wodne: windsurfing, kiting, skutery wodne, nurkowanie, wakeboarding, parasailing czy klasyczne rejsy statkami.

windsurfing, kiting, skutery wodne, nurkowanie, wakeboarding, parasailing czy klasyczne rejsy statkami. Rekreacja na lądzie: malownicze trasy wokół jeziora Niegocin, idealne na wycieczki rowerowe, piesze wędrówki czy nordic-walking w okolicznych lasach.

Wstęp na plażę oraz wszystkie koncerty jest całkowicie bezpłatny! Zabierz rodzinę, skrzyknij znajomych i spędź 25 lipca w Giżycku! Gwarantujemy, że te wakacyjne wspomnienia zostaną z Tobą na bardzo długo.