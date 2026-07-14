Strefa Kandydata wraca do Kortowa! Gadżety, koło fortuny i pierwsze studenckie emocje

Choć wakacje powoli zbliżają się do półmetka, w Kortowie już zaczyna się przygotowanie do nowego roku akademickiego. W dniach 20–24 lipca, w godzinach 9.00–14.30, na przyszłych studentów czeka Strefa Kandydata – miejsce, w którym można uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, porozmawiać z przedstawicielami uczelni i przy okazji dobrze się bawić.

Najpierw warto odwiedzić Punkt Obsługi Kandydata, mieszczący się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B w Olsztynie, gdzie można załatwić wszystkie formalności związane z potwierdzeniem zamiaru studiowania. Później wystarczy zajrzeć do kolorowego namiotu Strefy Kandydata.

Autor: UWM/ Materiały prasowe

Na miejscu dowiecie się co nieco o tym:

- jak zdobyć miejsce w akademiku,

- skąd wziąć pieniądze na studia, czyli czego potrzebujcie i jakie warunki musicie spełnić, aby otrzymać stypendium,

- jak skorzystać z wymian studenckich,

- gdzie rozwijać swoje pasje,

- czym jest Akademickie Centrum Kultury,

- dlaczego warto pojechać na Adapciaka i dołączyć do Samorządu Studenckiego.

Autor: UWM/ Materiały prasowe

To jednak nie wszystko. Organizatorzy przygotowali również sporo atrakcji. Na uczestników czeka koło fortuny z nagrodami, pamiątkowe zdjęcia wykonywane aparatem Instax oraz gry wielkoformatowe. Krótko mówiąc – nuda nie będzie miała tam wstępu.

Autor: UWM/ Materiały prasowe

Strefa Kandydata to doskonała okazja, by jeszcze przed rozpoczęciem studiów poznać uniwersytet od mniej formalnej strony, zdobyć przydatne informacje i przekonać się, dlaczego Kortowo od lat uchodzi za jeden z najpiękniejszych kampusów akademickich w Polsce.

A jeśli chcecie zobaczyć jak wyglądała strefa na UWM w poprzednim roku to wpadajcie tutaj – podsumowanie Strefy Kandydata 2025.