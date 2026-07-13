Ekipa Eska Summer City na XXXII Stawigudiadzie. Co tam się działo! [ZDJĘCIA, AUDIO]

Tegoroczna edycja Stawigudiady odbyła się 11 lipca, tradycyjnie na boisku sportowym w Stawigudzie. Festyn rozpoczął się na sportowo - turniejem Socca Cup o Puchar Wójta Gminy Stawiguda. W godzinach popołudniowych uczestnicy mogli cieszyć się rozmaitymi atrakcjami. Blokiem zabaw i konkursów dla dzieci, występem magika Macieja Pola, czy dyskoteką "Pod gwiazdami" z DJ TICO. Nie zabrakło również muzyki na żywo w wykonaniu zespołu Szafa Gra i Varius Manx z Kasią Stankiewicz.

"Spodziewaliśmy się słońca ale jest deszcz. Czekamy na gwiazdę wieczoru i mamy nadzieje, że rozpali tę scenę i pomimo nieco chłodniejszego nastroju liczymy na naprawdę piękny koncert" - mówił nam Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda.

I tak właśnie było!

Pomimo niesfornej pogody Stawigudiada przyciągnęła tłumy.

"Każda pogoda jest dobra, trzeba się tylko dobrze ubrać. Pogoda nam niestraszna!" - mówili uczestnicy Stawigudiady.

XXXII edycja Stawigudiady miała wsparcie Radia Eska!

Posłuchaj: 32. Stawigudiada. Z Michałem Kontraktowiczem, wójtem gminy Stawiguda rozmawia Oskar Biedrzyński.

Posłuchaj: Eska Summer City na XXXII Stawigudiadzie

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