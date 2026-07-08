Wyniki matur już są. I co teraz? – Sprawdź, jak wygląda rekrutacja na UWM

Od sprawdzenia wyników, przez IRK, aż po złożenie dokumentów – wszystko zebrane w jednym miejscu. Dzięki temu łatwo sprawdzicie, co i kiedy trzeba zrobić.

Raz!

Najpierw najważniejsze – 8 lipca o godz. 8:30 swoje wyniki będziecie mogli sprawdzić w systemie ZIU. Dobrze mieć przygotowane pod ręką dane do logowania, żeby nie szukać ich na ostatnią chwilę.

Jeśli akurat strona postanowi zrobić sobie przerwę – wystarczy chwilę poczekać. W tym samym momencie zaglądają tam tysiące maturzystów, więc chwilowe problemy to nic zaskakującego. Dajcie jej chwilę, uzbrójcie się w cierpliwość i spróbujcie zalogować się po kilku minutach.

Tego samego dnia od 8:30 możecie również odebrać świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego w swojej szkole.

Dwa!

Jeśli zdawaliście tzw. „nową maturę”, nie musicie praktycznie nic robić. Wyniki zostaną automatycznie pobrane do systemu IRK z Krajowego Rejestru Matur.

Inaczej jest w przypadku osób ze „starą maturą” oraz kandydatów z maturą międzynarodową, europejską lub innymi dokumentami uprawniającymi do podjęcia studiów. Wtedy trzeba samodzielnie wgrać odpowiednie dokumenty do systemu IRK.

A czym się różni „nowa matura” od starej? Już Wam tłumaczymy:

nowa matura to egzamin zdawany w obecnym systemie, obowiązującym od 2005 roku . Jeśli kończycie liceum lub technikum w tym roku albo zdawaliście maturę w ostatnich latach, to właśnie nowa matura;

to egzamin zdawany w obecnym systemie, obowiązującym . Jeśli kończycie liceum lub technikum w tym roku albo zdawaliście maturę w ostatnich latach, to właśnie nowa matura; stara matura to egzamin zdawany przed 2005 rokiem, według wcześniejszych zasad. Dotyczy głównie osób, które ukończyły szkołę wiele lat temu i dopiero teraz chcą rozpocząć studia.

Gdy odbierzecie swoje świadectwa i jesteście już wstępnie zapisani na studia, nie zapomnijcie wrócić do swojego konta w IRK UWM i uzupełnić okienko „numer świadectwa”.

Trzy!

Jeśli rekrutujecie się na studia stacjonarne I stopnia lub jednolite magisterskie na UWM, 17 lipca o godz. 12:00 w systemie irk.uwm.edu.pl będziecie mogli sprawdzić, czy się dostaliście. Jeśli tak – GRATULACJE! Teraz zostało już tylko dostarczenie wymaganych dokumentów do 24 lipca, do godz. 15:00.

Jeśli rekrutujecie się na studia stacjonarne II stopnia lub studia niestacjonarne, wyniki poznacie 27 lipca o godz. 13:00, a dokumenty będziecie mogli złożyć do 31 lipca, do 15:00.

Dokumenty możecie dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Kandydata w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM (ul. Oczapowskiego 12b, 10-719 Olsztyn) lub wysłać pocztą na dokładnie ten sam adres. Jeśli wybierzecie wysyłkę, pamiętajcie, żeby na kopercie dopisać kierunek studiów, na który się rekrutujecie.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Wyniki matur już są. I co teraz? – Sprawdź, jak wygląda rekrutacja na UWM

Na kandydatów czeka mała niespodzianka!

Jeśli składacie dokumenty osobiście, koniecznie musicie odwiedzić Strefę Kandydata, która będzie na Was czekać od 20 lipca do 24 lipca przed Biblioteką Uniwersytecką UWM. To świetna okazja, żeby porozmawiać z przedstawicielami uczelni, rozwiać wątpliwości związane ze studiowaniem i poczuć klimat UWM jeszcze przed rozpoczęciem akademickiej przygody. Na kandydatów będą czekać także uczelniane gadżety oraz możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia Instaxem.

A co, jeśli wynik nie jest taki, jakiego oczekiwaliście?

To nie przekreśla Waszych planów! Jeśli nie zdaliście jednego przedmiotu obowiązkowego, spełniacie warunki CKE i przysługuje Wam prawo do matury poprawkowej, możecie przystąpić do egzaminu 24 sierpnia (egzamin pisemny) oraz 25 sierpnia (egzamin ustny). Wyniki poprawek poznacie już 11 września.

Na UWM odbędzie się także dodatkowa tura rekrutacji, więc wciąż będziecie mieli szansę rozpocząć studia. Terminy ogłoszenia list kandydatów oraz składania dokumentów znajdziecie w kalendarzu rekrutacji UWM.

Masz pytania o rekrutację?

Jeśli podczas rekrutacji pojawią się pytania, nie zostawajcie z nimi sami. Skontaktujcie się z uczelnią przez system IRK, zajrzyjcie do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub zadzwońcie na infolinię rekrutacyjną, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:00 pod numerem 89 524 50 80. Możecie też napisać na [email protected].

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