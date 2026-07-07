STAWIGUDIADA 2026

Święto muzyki, zabawy i rodzinnej rozrywki!

Tym razem spotkanie w Stawigudzie rozpocznie wyjątkowe widowisko iluzji w wykonaniu Macieja Pola. Jeden z najpopularniejszych polskich iluzjonistów zabierze publiczność w niezwykłą podróż pełną zaskakujących efektów, humoru i spektakularnych iluzji.

W programie gminnego festynu znalazła się także muzyczna podróż przez największe hity.

Do wspólnej zabawy porwie publiczność także zespół coverowy Szafa Gra – formacja tworzona przez artystów z ogromnym doświadczeniem teatralnym i estradowym. Muzycy związani są m.in. z największymi scenami musicalowymi w Polsce. W swoim dorobku mają występy w takich produkcjach jak: Metro, Grease, Chicago, Koty, Mamma Mia, Deszczowa Piosenka, Pretty Woman, Rodzina Addamsów i wielu innych. Podczas koncertu usłyszymy największe polskie i zagraniczne przeboje lat 70., 80., 90., 2000 – w wyjątkowych aranżacjach, z fenomenalnym wokalem, energią, choreografią i niepowtarzalną oprawą sceniczną. Będzie to prawdziwa podróż przez dekady największych hitów.

Muzycznym punktem kulminacyjnym tegorocznej Stawigudiady będzie koncert Varius Manx & Kasia Stankiewicz.

To zespół, który od lat zachwyca kolejne pokolenia słuchaczy, łącząc ponadczasowe brzmienie z nowoczesną energią. Najnowsze utwory, takie jak singiel „Do dna”, pokazują świeżość i artystyczną dojrzałość, a jednocześnie zespół pozostaje wierny swoim muzycznym korzeniom. Publiczność usłyszy największe przeboje, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki, m.in.: „Orła cień”, „Ruchome piaski”, „Piosenka księżycowa”, „Pocałuj noc” oraz wiele innych. Miliony sprzedanych płyt, setki koncertów, najwyższe miejsca na listach przebojów i niezliczona liczba fanów – to wszystko potwierdza, że Varius Manx & Kasia Stankiewicz to jeden z najbardziej wyjątkowych projektów polskiej sceny muzycznej.

Co jeszcze będzie się działo? Sprawdź program Stawigudiady 2025!

Organizatorzy zaplanowali nie tylko koncerty artystów, ale też wiele innych atrakcji. W programie znalazły się m.in. bloki zabaw dla dzieci i dorosłych, które poprowadzi grupa „Karuzela Kultury”. Dodatkowo dostępne będą stoiska handlowe i gastronomiczne, warsztaty i atrakcje rodzinne. Stoiska handlowe i rękodzielnicze i wiele dodatkowych niespodzianek.

Na zakończenie Stawigudiady zaplanowano dyskotekę. Za deckami stanie Dj Tico. Pełny program wydarzenia można zobaczyć na poniższym plakacie.

Radio Eska Olsztyn jest Patronem Medialnym Stawigudiady 2026.

STAWIGUDIADA 2026

Termin: 11 lipca 2026 r.

Miejsce: Boisko sportowe w Stawigudzie

Rozpoczęcie wydarzenia: godz. 8:00

Oficjalne otwarcie: godz. 18:50

Gwiazda wieczoru: Varius Manx & Kasia Stankiewicz

Wstęp: bezpłatny dla wszystkich uczestników.

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Stawigudiada 2025 - zobaczcie jak bawili się uczestnicy gminnego festynu rok temu!

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