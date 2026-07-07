Skrzydła nad Warmią i Eska Summer City!

XII Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach, który odbył się w dniach 4-5 lipca zgromadził tysiące mieszkańców regionu i turystów z całej Polski. Publiczność podziwiała kunszt najlepszych pilotów akrobacyjnych: formacji ANBO, Jurgisa Kairysa, Norberta Kasperka, Macieja Kulaszewskiego, Patrycji Pacak, Roberta Kowalika, Jacka Mainki, Piotra Sieradzana, Dawida Walasa, Mariusza Szarawary, Macieja Dominiaka, Jacka Sobolewskiego i wielu innych. W powietrzu pojawiły się także śmigłowce, formacje oraz efektowny zrzut wody z Dromadera.

Kulminacyjnym momentem sobotniego programu był blok pokazów nocnych. Po zmroku niebo nad Gryźlinami rozświetliły efektowne akrobacje wykonywane z wykorzystaniem świateł pirotechnicznych, muzyki i fajerwerków. Spektakl światła, dźwięku i lotniczej precyzji wywołał ogromne emocje.

Przez dwa dni Gryźliny były lotniczą stolicą regionu

- XII Rodzinny Piknik Lotniczy po raz kolejny pokazał, że Warmia i Mazury potrafią organizować wydarzenia na najwyższym poziomie. Cieszy nas ogromna frekwencja i to, że wspólnie mogliśmy stworzyć miejsce pełne pozytywnych emocji, rodzinnej atmosfery i niezapomnianych lotniczych wrażeń. To doskonała promocja naszego powiatu oraz całego regionu - podkreślił Andrzej Abako, starosta olsztyński.

- Gryźliny ponownie stały się lotniczą stolicą Warmii i Mazur. Dziękuję wszystkim partnerom, pilotom, służbom oraz mieszkańcom za zaangażowanie i stworzenie wydarzenia, które z roku na rok przyciąga coraz więcej gości. Chcemy, aby Piknik Lotniczy był wizytówką naszej gminy i miejscem, do którego uczestnicy będą chętnie wracać - powiedział Michał Kontraktowicz, wójt Gminy Stawiguda.

Posłuchaj: 12. Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach – Andrzej Abako, starosta olsztyński

Baw się w wakacje z ekipą Eska Summer City

Tegoroczne lato będzie niezapomniane dla wszystkich, którzy przyłączą się do naszej letniej akcji. Podpowiemy Wam, jak spędzić wolny czas, co robić w swoim mieście i okolicach oraz jak korzystać z lata po całości! ESKA Summer City to więcej, niż może wam się wydawać! Czekają na was liczne imprezy, zabawy i konkursy z nagrodami. Odwiedzimy najlepsze miejscówki w Olsztynie i okolicy, by wspólnie z wami bawić się i świętować wakacje.

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Posłuchaj: Eska Summer City - 12. Rodzinny Piknik Lotniczy w Gryźlinach

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