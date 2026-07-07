Za fikcyjne kolizje mieli otrzymać pół miliona złotych. Grupa wyłudzająca odszkodowania rozbita!

Śledztwo w tej sprawie prowadzimy od grudnia ubiegłego roku. Dziesięciu osobom postawiono zarzuty. Obejmują między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzanie odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz pranie brudnych pieniędzy - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski. Z naszych ustaleń wynika, iż grupa działała na terenie naszego województwa, od co najmniej od 2017 roku. Sprawcy zgłaszali fikcyjne szkody komunikacyjne i uzyskiwali w ten sposób nienależne odszkodowanie od różnych firm ubezpieczeniowych. W chwili obecnej ustaliliśmy co najmniej 50 takich sytuacji. Szkody z tytułu nienależnych odszkodowań są w kwocie około 500 tysięcy złotych.

Dotychczas śledczy ustalili co najmniej 50 fikcyjnych kolizji - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Daniel Brodowski.

W związku z prowadzonym śledztwem policjanci zatrzymali 10 osób, są wśród nich m.in. mieszkańcy powiatu szczycieńskiego. Kierujący grupą przestępczą, Jarosław W. usłyszał łącznie 42 zarzuty. Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany. Podejrzanym grozi od roku do 10 lat więzienia. Postępowanie jest w toku, a sprawa jest nazywana rozwojową.