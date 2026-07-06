Te miejsca w Polsce trzeba odwiedzić w 2026 roku. Sprawdzamy ranking Travelist

Ogólnopolski magazyn Travelist przygotował ciekawe zestawienie dwunastu miejsc w kraju, które warto wziąć pod uwagę podczas planowania urlopu na 2026 rok. Wybór nie był jednak przypadkowy. W rankingu znalazły się destynacje z "nową energią, świeżymi inwestycjami, istotnymi jubileuszami lub prestiżowymi wyróżnieniami, dzięki którym szczególnie mocno zaznaczają swoją obecność na turystycznej mapie kraju".

Autorzy zestawienia skupili się zarówno na uzdrowiskach i miejscach regeneracji, jak również na miastach kultury, architektury oraz nowoczesnych doświadczeń.

"Pokazujemy, że Busko-Zdrój, Muszyna czy Krynica-Zdrój to dziś nie tylko klasyczne kurorty, ale pełnoprawne destynacje całoroczne. Z kolei Warszawa, Gdynia, Łódź czy Bielsko-Biała przyciągają nową tożsamością, kulturą i przestrzenią miejską, która sprzyja świadomemu zwiedzaniu. Uzupełnieniem są góry i wybrzeże, gdzie Wisła, Karkonosze, Międzyzdroje czy okolice Jeleniej Góry pokazują, jak bardzo zmienia się oferta aktywnego wypoczynku w Polsce" – poinformowali.

W zestawieniu znalazło się miasto z woj. warmińsko-mazurskiego. Które?

Na listę trafiło również jedno miejsce z województwa warmińsko-mazurskiego. Wyróżnienie otrzymał Olsztyn. Magazyn określił go jako miasto atrakcyjne nie tylko na weekendowy wypad, ale także do codziennego życia.

Travelist opisuje Olsztyn jako zielone i spokojne miasto, w którym natura w naturalny sposób przenika do przestrzeni miejskiej. Jeziora, rzeka Łyna oraz liczne parki tworzą wyjątkowe warunki do aktywnego, a jednocześnie niespiesznego wypoczynku. Atutem jest również kompaktowe centrum, bogata oferta kulturalno-historyczna oraz dobra infrastruktura, dzięki którym Olsztyn sprawdza się zarówno jako kierunek city breaku, jak i baza wypadowa do odkrywania Warmii i Mazur.

Do wyróżnienia Olsztyna w ogólnopolskim rankingu odniósł się Urząd Miasta, zwracając uwagę na to, że często to przyjezdni i zewnętrzni obserwatorzy potrafią dostrzec w mieście jego największe atuty.

– Prawda jest taka, że o często przyjezdni, turyści i ogólnopolskie rankingi potrafią dostrzec w Olsztynie to, czego my sami na co dzień nie widzimy albo nie chcemy zobaczyć. Oni piszą o jakości życia, zieleni, wodzie w mieście, spokoju, kulturze i tym, że tu po prostu dobrze się oddycha. A niektórzy z nas częściej mówią: "a dlaczego nie tu", "a czemu jeszcze nie tam". Olsztyn nie jest idealny i nikt tu nie udaje, że jest. Mamy rzeczy do poprawy, inwestycje do dokończenia, decyzje do podjęcia. Sporo jeszcze przed nami. Ale jednocześnie ogromnie dużo już się zmieniło. Miasto się rozwija, przyciąga ludzi, buduje ofertę do życia, pracy i odpoczynku. Krok po kroku. Bez fajerwerków, ale konsekwentnie. I może właśnie o to chodzi, że Olsztyn nie jest miastem "wow na weekend i do widzenia", tylko miejscem, które działa na dłużej. Takim, w którym można zwolnić, ale nie wypaść z obiegu. Miejscem, które inni wybierają świadomie, a my czasem zapominamy, że tu mieszkamy – skomentował ratusz w mediach społecznościowych.

Co koniecznie zobaczyć w Olsztynie?

Jednym z najczęstszych błędów turystów odwiedzających Warmię i Mazury jest traktowanie Olsztyna wyłącznie jako punktu przesiadkowego w drodze do mniejszych miejscowości. Tymczasem miasto samo w sobie jest pełnoprawną atrakcją, oferującą znacznie więcej niż tylko bazę wypadową. Ograniczenie wizyty do szybkiego spaceru po rynku to strata szansy na odkrycie czegoś naprawdę wyjątkowego.

Poza spacerem po urokliwej starówce, koniecznie odwiedź Zamek Kapituły Warmińskiej, gdzie przez lata rezydował Mikołaj Kopernik. Jeśli szukasz relaksu na łonie natury, wybierz się nad jedno z miejskich jezior - Ukiel (potocznie Krzywe) oferuje nowoczesną infrastrukturę z plażami, wypożyczalniami sprzętu wodnego i ścieżkami rowerowymi. To idealny sposób, by zrozumieć, co autorzy rankingu mieli na myśli pisząc "przenikaniem natury do przestrzeni miejskiej". Warto odwiedzić również olsztyńskie Planetarium. Nie są to jednak wszystkie atrakcje Olsztyna warte uwagi.

Miejsca na 2026 rok w Polsce

Poniżej lista wszystkich dwunastu miejsc w Polsce, które zdaniem magazynu Travelist trzeba odwiedzić w 2026 roku:

Warszawa

Wisła

Gdynia

Międzyzdroje

Jelenia Góra i Karkonosze

Łódź

Bielsko-Biała

Zabrze

Olsztyn

Busko-Zdrój

Muszyna

Krynica-Zdrój

Źródło:

magazyn Travelist, UM Olsztyn

Artykuł aktualizowany.

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