Miał spędzić urlop w górach, stracił pieniądze. Policja ostrzega przed popularnym błędem

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-07 20:03

Planowanie urlopu przez internet bywa ryzykowne, o czym każdego lata boleśnie przekonuje się wielu Polaków. Tym razem ofiarą fałszywej oferty noclegu padł 33-latek z powiatu ostródzkiego, który przelał pieniądze za pobyt w górach. Chwilę po zaksięgowaniu wpłaty, rzekomy gospodarz zapadł się pod ziemię.

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Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Zimowy krajobraz ukazuje panoramę ośnieżonych gór w tle, których szczyty giną w jasnej, częściowo zachmurzonej przestrzeni nieba. W górnej części zdjęcia dominują chmury w odcieniach szarości, bieli i jasnego pomarańczu, z niewielkimi prześwitami błękitnego nieba. Na pierwszym planie po lewej stronie znajduje się okazały budynek w tradycyjnym stylu góralskim, zbudowany z ciemnego drewna z rzeźbionymi elementami i jasnymi oknami. Poniżej rozciąga się miejski pejzaż z licznymi domami, również z elementami góralskiej architektury, z dachami częściowo pokrytymi białym śniegiem. Wzdłuż alei, po prawej stronie kadru, przemieszcza się grupa kilku osób, a trawniki po bokach ścieżki są usiane plamami śniegu i jasnozielonej, oświetlonej słońcem trawy.

Fałszywa kwatera w górach. 33-latek z powiatu ostródzkiego stracił 600 zł

Rezerwowanie miejsc noclegowych przez internet staje się powszechne, ale wymaga ogromnej czujności, bo wbrew pozorom łatwo paść ofiarą przestępców. Na własnej skórze doświadczył tego 33-latek z powiatu ostródzkiego. 7 lipca stawił się na komendzie. Jak powiedział policjantom, wypatrzył w internecie bardzo korzystną propozycję wyjazdu w góry. Chcąc zagwarantować sobie miejsce, uiścił 600 zł opłaty rezerwacyjnej na podane przez ogłoszeniodawcę konto. Zaraz po dokonaniu transakcji rzekomy gospodarz przestał odpowiadać. Próby połączeń telefonicznych oraz wysyłane wiadomości pozostały bez odzewu, co uświadomiło 33-latkowi, że został oszukany.

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