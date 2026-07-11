Wyniki konkursu "Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś". Które wsie zwyciężyły?

XXIX edycja konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”, organizowanego przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, miała miejsce w 2025 roku. Jego celem było promowanie dbałości o wygląd i wizerunek warmińsko-mazurskich wsi. Wyniki konkursu warto wziąć pod uwagę również i w tym roku, by wiedzieć, które wsie zasługują na odwiedzenie np. podczas wakacyjnych wycieczek.

Od maja do września 2025 roku specjalna komisja oceniała zaangażowanie mieszkańców w upiększanie swoich miejscowości. Pod uwagę brano m.in. ogólny ład przestrzenny, estetykę budynków i ogrodzeń, stan chodników oraz posesji, a także troskę o miejsca publiczne i krajobraz.

W zeszłorocznej edycji konkursu udział wzięło łącznie 35 wsi, spośród których 15 zostało wyróżnionych. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 30 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

– Prawie trzy dekady konkursu Czysta i Piękna Zagroda to dowód, że ta inicjatywa się przyjęła. To przedsięwzięcie, które motywuje ludzi, żeby zrobić coś samemu, żeby się integrować, ale też pokazać, że nasze małe ojczyzny mogą być jeszcze piękniejsze. To jest również estetyczny wkład w ogólny wygląd regionu, co doceniają nie tylko mieszkańcy, samorządowcy, ale też turyści, którzy do nas przyjeżdżają – podkreślił podczas wydarzenia Krzysztof Szulborski, przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

To najpiękniejsza wieś w regionie Warmii i Mazur

Pierwsze miejsce trafiło do wsi Magdaleniec w gminie Nidzica. To niewielka, ale wyjątkowo malownicza wieś. Otoczona lasami i polami, zachowała historyczny układ przestrzenny z dawnymi zagrodami, budynkiem szkoły, centralnym stawem i przydrożną aleją. Co ciekawe, przez miejscowość przebiega jedna z głównych granic fizyczno-geograficznych Europy, oddzielająca jej część zachodnią od wschodniej. Według Encyklopedii Warmii i Mazur wieś istniała już przed 1412 rokiem – wówczas odnotowano straty jej mieszkańców w wyniku wojen polsko-krzyżackich.

Top 15 wsi w woj. warmińsko-mazurskim. Tu warto przyjechać

Warto jednak wspomnieć także o pozostałych miejscowościach, z których każda zachwyca na swój sposób. W galerii poniżej lista wszystkich 15 wsi z woj. warmińsko-mazurskiego, które otrzymały wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu. Jeśli szukasz pomysłu na spokojny weekend, warto wpisać te miejscowości na swoją mapę podróży, by przekonać się, że piękno Warmii i Mazur tkwi nie tylko w jeziorach, ale także w gościnnych i zadbanych wsiach.

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Propozycja wakacyjnej wycieczki. Agroturystyka i lokalna kuchnia

Tytuł „najpiękniejszej wsi” to często zasługa mieszkańców, którzy z dumą pielęgnują nie tylko swoje otoczenie, ale i tradycje gościnności. Dlatego podróżując po Warmii i Mazurach, warto rozważyć nocleg w jednym z licznych gospodarstw agroturystycznych. To doskonała okazja, by odpocząć od miejskiego zgiełku, cieszyć się spokojem i autentycznym klimatem mazurskiej wsi. Taki pobyt pozwala na bezpośredni kontakt z przyrodą i poznanie regionu z perspektywy jego mieszkańców.

Wizyta w nagrodzonych miejscowościach to również szansa na odkrycie lokalnych smaków. Warto poszukać niewielkich restauracji i barów, zwłaszcza tych malowniczo położonych nad brzegami jezior, które serwują świeże ryby i potrawy oparte na regionalnych produktach. Wiele gospodarstw agroturystycznych oferuje swoim gościom domowe posiłki, przygotowywane według tradycyjnych receptur, co stanowi idealne uzupełnienie sielskiego wypoczynku.

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