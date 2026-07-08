Zapach dymu, smak wołowiny i zlot motoryzacyjny. Biskupiec szykuje się do kolejnego festiwalu

Andrzej Brzozowski
2026-07-08 10:55

W sobotę 11. lipca Biskupiec stanie się miejscem, które połączy miłośników dobrego jedzenia, kraftowego piwa oraz motoryzacji. Na Placu Wolności odbędzie się Festiwal Browarnictwa i Święto Wołowiny pod hasłem „Karmimy Pasją”. Organizatorzy przygotowali w tym roku także coś dla fanów motoryzacji. Start 11:30.

Kucharz grillujący steki dla uczestników festiwalu w Biskupcu. O wydarzeniu przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Andrzej Brzozowski

III Festiwal Browarnictwa & Święto Wołowiny „Karmimy Pasją”

Jedzenie, spotkania i pasja. Miłośnicy wołowiny spróbują wyjątkowych dań przygotowanych przez doświadczonych kucharzy i pasjonatów grillowania, a fani czterech kółek będą mogli z bliska podziwiać motoryzacyjne perełki. Na odwiedzających czekać będą strefy gastronomiczne, warsztaty kulinarne, konkursy z nagrodami oraz pokaz zabytkowych i sportowych aut.

To będzie trzeci Festiwal Browarnictwa i Święto Wołowiny, któremu po raz pierwszy towarzyszyć będzie Zlot Motoryzacyjny. Na Placu Wolności będzie można zobaczyć samochody zabytkowe i sportowe. W ciągu jednego dnia połączymy lokalne smaki, browarnicze tradycje i motoryzacyjne hobby – zapowiadają organizatorzy.

III Festiwal Browarnictwa & Święto Wołowiny „Karmimy Pasją” wspiera Radio Eska.

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Festiwal Browarnictwa i Święto Wołowiny 2025
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Festiwal Browarnictwa & Święto Wołowiny „Karmimy Pasją” w Biskupcu - zobaczcie jak bawili się uczestnicy rok temu!

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Autor: CKTiS Biskupiec/ Materiały prasowe
Zlot Motoryzacyjny w Biskupcu 2026
Autor: CKTiS Biskupiec/ Materiały prasowe
Festiwal Browarnictwa i Święto Wołowiny – Biskupiec 2025
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Festiwal Browarnictwa i Święto Wołowiny w Biskupcu
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