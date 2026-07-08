III Festiwal Browarnictwa & Święto Wołowiny „Karmimy Pasją”
Jedzenie, spotkania i pasja. Miłośnicy wołowiny spróbują wyjątkowych dań przygotowanych przez doświadczonych kucharzy i pasjonatów grillowania, a fani czterech kółek będą mogli z bliska podziwiać motoryzacyjne perełki. Na odwiedzających czekać będą strefy gastronomiczne, warsztaty kulinarne, konkursy z nagrodami oraz pokaz zabytkowych i sportowych aut.
To będzie trzeci Festiwal Browarnictwa i Święto Wołowiny, któremu po raz pierwszy towarzyszyć będzie Zlot Motoryzacyjny. Na Placu Wolności będzie można zobaczyć samochody zabytkowe i sportowe. W ciągu jednego dnia połączymy lokalne smaki, browarnicze tradycje i motoryzacyjne hobby – zapowiadają organizatorzy.
III Festiwal Browarnictwa & Święto Wołowiny „Karmimy Pasją” wspiera Radio Eska.
Festiwal Browarnictwa & Święto Wołowiny „Karmimy Pasją” w Biskupcu - zobaczcie jak bawili się uczestnicy rok temu!
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