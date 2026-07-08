Ewakuacja obozu harcerskiego. Setki interwencji strażaków na Warmii i Mazurach

Decyzję o ewakuacji, w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi podjął po godzinie 3:00, kierownik obozu harcerskiego Hufca ZHP Bartoszyce. Harcerze z namiotów we Fromborskiej Bazie Obozowej, przenieśli się do stałej infrastruktury bazy – murowanego budynku stołówki.

Niezwłocznie na miejsce udał się Komendant Powiatowy PSP w Braniewie, który po przeprowadzeniu oględzin obozowiska stwierdził uszkodzenia namiotów oraz przewrócone drzewo na budynek pomocniczy znajdujący się na terenie obozu - mówi rzecznik warmińsko- mazurskich strażaków, Łukasz Wróblewski. Po ocenie sytuacji podjęto decyzję o ewakuacji całego obozu do Szkoły Podstawowej we Fromborku. Ewakuacją objęto 60 dzieci oraz 5 opiekunów. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Służby ostrzegają, że to jeszcze nie koniec

Obecnie na Warmii i Mazurach funkcjonuje 40 obozów harcerskich. Przebywa w nich niemal 2,5 tysiąca harcerzy ( 2481 uczestników) oraz 400 opiekunów. Strażacy pozostają w kontakcie z organizatorami wypoczynku - są przygotowani do podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Posłuchaj: Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków: apelujemy o bieżące śledzenie komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych

Burze i towarzyszący im silny wiatr możliwe są dziś (8 lipca) zwłaszcza w północnej i centralnej części regionu. Ostrzeżenia hydrologiczne dla Żuław i Zalewu Wiślanego obowiązują natomiast do najbliższego piątku, 10 lipca do godziny 12.