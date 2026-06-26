Moc sportowych emocji w Biskupcu. VIII Memoriał Andrzeja Biedrzyckiego

Andrzej Brzozowski
2026-06-26 13:16

W sobotę (27 czerwca) w Biskupcu odbędzie się 8. Memoriał Andrzeja Biedrzyckiego. Rodzina, przyjaciele, piłkarze z województwa i nie tylko będą wspominać legendarnego zawodnika i trenera. Organizatorzy zaplanowali m.in. turniej OPEN, a także mecz towarzyski oldboyów Tęczy Biskupiec i Stomilu Olsztyn. Początek o godzinie 10:00.

Duża grupa mężczyzn, w tym piłkarze w żółtych i niebieskich strojach, oraz osoby towarzyszące pozujące do zdjęcia na boisku piłkarskim, z widocznym stadionem i budynkami w tle. To Memoriał Andrzeja Biedrzyckiego, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Andrzej Brzozowski

Memoriał podczas którego oddają hołd legendarnemu piłkarzowi i trenerowi

Zbliża się ósma edycja Memoriału Andrzeja Biedrzyckiego. Do turnieju OPEN zgłosiło się tym razem dziesięć zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy:

  • Grupa A: Grube Ryby Biskupiec, Kopernikana Biskupiec, Liga Dżentelmenów, Warmianka Bęsia, Zahor Team.
  • Grupa B: Drużyna Wielkich Serc, LZS Borki Wielkie, Oldboys Biskupiec, Rainbow Team, Wychowankowie Biedrzy.

Turniej potrwa w godzinach 10:00 – 16:00.

O godzinie 18-tej w ramach obchodów 80-lecia Tęczy Biskupiec odbędzie się towarzyski mecz Oldboys Biskupiec - Oldboys Stomil Olsztyn.

8. Memoriał Andrzeja Biedrzyckiego
Autor: Andrzej Brzozowski
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