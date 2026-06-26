Memoriał podczas którego oddają hołd legendarnemu piłkarzowi i trenerowi

Zbliża się ósma edycja Memoriału Andrzeja Biedrzyckiego. Do turnieju OPEN zgłosiło się tym razem dziesięć zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy:

Grupa A: Grube Ryby Biskupiec, Kopernikana Biskupiec, Liga Dżentelmenów, Warmianka Bęsia, Zahor Team.

Grupa B: Drużyna Wielkich Serc, LZS Borki Wielkie, Oldboys Biskupiec, Rainbow Team, Wychowankowie Biedrzy.

Turniej potrwa w godzinach 10:00 – 16:00.

O godzinie 18-tej w ramach obchodów 80-lecia Tęczy Biskupiec odbędzie się towarzyski mecz Oldboys Biskupiec - Oldboys Stomil Olsztyn.

Autor: Andrzej Brzozowski