Tragedia na Mazurach. Ciało mężczyzny dryfowało w porcie w Giżycku

Poranne zgłoszenie postawiło na nogi służby w Giżycku. W rejonie miejskiej plaży odnaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie w basenie portowym. Na miejscu pojawili się policjanci oraz ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawa jest obecnie wyjaśniana pod nadzorem prokuratury.
Akcja służb w giżyckim porcie
O zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Giżycku. Jak przekazano, służby otrzymały informację o ciele znajdującym się w wodzie we wczesnych godzinach porannych.
- Ciało mężczyzny znalezione w basenie portowym przy plaży miejskiej. Dziś, przed godziną 7:00, policjanci otrzymali zgłoszenie o dryfującym w wodzie ciele w basenie portowym przy plaży miejskiej w Giżycku. Na miejsce skierowano służby
- poinformowała KPP w Giżycku.
Po dotarciu na miejsce rozpoczęto działania związane z wydobyciem ciała oraz zabezpieczeniem terenu.
Ratownicy wydobyli ciało z wody
W akcji uczestniczyli ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy podjęli ciało z wody.
- Ciało z wody zostało podjęte przez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci potwierdzili, że jest to ciało mężczyzny
- przekazano.
Kim jest zmarły mężczyzna?
Na obecnym etapie śledczy koncentrują się na ustaleniu tożsamości zmarłego oraz odtworzeniu okoliczności poprzedzających tragedię.
Według pierwszych ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna miał 43 lata.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna może być mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego, prawdopodobnie Olsztyna. Mężczyzna miał 43 lata. Policjanci ustalają i potwierdzają te informacje
- poinformowała policja.
Na razie służby nie przekazały oficjalnie pełnych informacji dotyczących tożsamości zmarłego.
Śledztwo pod nadzorem prokuratury
Okoliczności śmierci mężczyzny pozostają niewyjaśnione. W sprawie prowadzone są czynności procesowe, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzeń oraz przyczyny zgonu.
- Pod nadzorem prokuratora, prowadzone są czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok
- dodała giżycka policja.