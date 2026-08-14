Tragedia na Mazurach. Ciało mężczyzny dryfowało w porcie w Giżycku

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-14 10:57

Makabryczne odkrycie na Mazurach. Wczesnym rankiem w porcie w Giżycku zauważono unoszące się na wodzie ciało. Policja ma już pierwsze ustalenia dotyczące tożsamości zmarłego.

Policyjna łódź motorowa zacumowana w porcie w Giżycku. O tragedii na Mazurach przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Pexels.com zdj. ilustracyjne

Poranne zgłoszenie postawiło na nogi służby w Giżycku. W rejonie miejskiej plaży odnaleziono ciało mężczyzny unoszące się na wodzie w basenie portowym. Na miejscu pojawili się policjanci oraz ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sprawa jest obecnie wyjaśniana pod nadzorem prokuratury.

Akcja służb w giżyckim porcie

O zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Giżycku. Jak przekazano, służby otrzymały informację o ciele znajdującym się w wodzie we wczesnych godzinach porannych.

- Ciało mężczyzny znalezione w basenie portowym przy plaży miejskiej. Dziś, przed godziną 7:00, policjanci otrzymali zgłoszenie o dryfującym w wodzie ciele w basenie portowym przy plaży miejskiej w Giżycku. Na miejsce skierowano służby

- poinformowała KPP w Giżycku. 

Po dotarciu na miejsce rozpoczęto działania związane z wydobyciem ciała oraz zabezpieczeniem terenu.

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Ratownicy wydobyli ciało z wody

W akcji uczestniczyli ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy podjęli ciało z wody. 

- Ciało z wody zostało podjęte przez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci potwierdzili, że jest to ciało mężczyzny

- przekazano. 

Kim jest zmarły mężczyzna?

Na obecnym etapie śledczy koncentrują się na ustaleniu tożsamości zmarłego oraz odtworzeniu okoliczności poprzedzających tragedię.

Według pierwszych ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna miał 43 lata. 

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna może być mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego, prawdopodobnie Olsztyna. Mężczyzna miał 43 lata. Policjanci ustalają i potwierdzają te informacje

- poinformowała policja. 

Na razie służby nie przekazały oficjalnie pełnych informacji dotyczących tożsamości zmarłego.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Okoliczności śmierci mężczyzny pozostają niewyjaśnione. W sprawie prowadzone są czynności procesowe, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzeń oraz przyczyny zgonu.

- Pod nadzorem prokuratora, prowadzone są czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok

- dodała giżycka policja. 

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