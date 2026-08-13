Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej 2026 w Starych Jabłonkach. Polacy walczą o awans

EuroBeachVolley 2026 w Starych Jabłonkach. Wielkie emocje na Mazurach

Stare Jabłonki ponownie stały się jednym z najważniejszych miejsc na mapie światowej siatkówki plażowej. Środa przyniosła pierwsze mecze fazy grupowej. Zawodnicy rywalizowali na sześciu profesjonalnie przygotowanych boiskach, a najważniejsze spotkania rozgrywane były na centralnym stadionie, który może pomieścić 4500 kibiców. W turnieju występują 32 pary kobiet i 32 pary mężczyzn.

Łosiak i Bryl zaczęli od zwycięstwa

Najlepiej z polskich męskich duetów pierwszy dzień zakończyli Bartosz Łosiak i Michał Bryl. Polacy pewnie pokonali szwajcarską parę Leo Dillier i Linus Flückiger 2:0, wygrywając sety 21:15 i 21:17. Pozostałe polskie duety musiały uznać wyższość rywali. Ciemachowski i Taudul przegrali z holenderską parą Boermans/Brouwer 0:2, Beta i Besarab ulegli Francuzom Daubas/Aye, a Czachorowski i Krzemiński nie znaleźli sposobu na aktualnych mistrzów Europy – Norwegów Andersa Mola i Christiana Søruma. Norwegowie wygrali 2:0, oddając Polakom zaledwie 18 punktów.

Mistrzowie olimpijscy odwrócili losy meczu

Jednym z najciekawszych spotkań pierwszego dnia był mecz aktualnych mistrzów olimpijskich i świata – Szwedów Davida Åhmana i Jonatana Hellviga. Faworyci niespodziewanie przegrali pierwszego seta z Portugalczykami Pedrosą i Camposem 18:21. W kolejnych partiach pokazali jednak klasę. Wygrali 21:14 i 15:11, odwracając losy spotkania. W Starych Jabłonkach pojawił się także Alexander Brouwer – mistrz świata z 2013 roku. Holender wrócił więc na obiekt, na którym przed laty sięgnął po najważniejsze trofeum w karierze. (Teraz w parze ze Stefanem Boermansem wykazał się większą dojrzałością taktyczną i opanowaniem w końcówkach setów przeciwko polskiej parze Ciemachowski/Taudul.)

Polki ze zmiennym szczęściem. Łunio i Kruczek z ważnym zwycięstwem

W turnieju kobiet biało-czerwone również rozpoczęły walkę o awans do fazy pucharowej. Bardzo dobrze zaprezentowały się Justyna Łunio i Aleksandra Kruczek. Polki pokonały Hiszpanki Vergarę i González 2:0, wygrywając 21:17 i 21:12. Wcześniej jednak przegrały z Ukrainkami Lazarenko i Kurnikovą. W efekcie przed kolejnymi spotkaniami wciąż mają szanse na awans. Mniej powodów do zadowolenia mają pozostałe polskie duety. Kielak i Kudlik były blisko zwycięstwa z Litwinkami Paulikiene i Raupelyte. Polki wygrały pierwszego seta, ale ostatecznie przegrały tie-break 12:15. Z turniejem pożegnały się już pary Jundzill/Jaroszczak, Michalska/Okła oraz Kropidłowska/Łodej.

Dziś kolejne mecze i walka o fazę pucharową

Czwartek, 13 sierpnia, przyniesie kolejne spotkania fazy grupowej. To właśnie one zdecydują, które duety pozostaną w turnieju. Do fazy pucharowej awansują po trzy najlepsze pary z każdej z ośmiu grup. Oznacza to, że dla wielu zawodników każdy kolejny punkt może mieć ogromne znaczenie. Na kibiców w Starych Jabłonkach czekają nie tylko mecze. Organizatorzy przygotowali strefy kibica i sponsorskie, atrakcje dla rodzin, wydarzenia kulturalne oraz wieczorne koncerty.

Mistrzowie Europy zostaną wyłonieni w niedzielę

CEV EuroBeachVolley 2026 w Starych Jabłonkach potrwa od 12 do 16 sierpnia. Łączna pula nagród wynosi 1,3 miliona złotych, czyli 300 tysięcy euro. Najważniejsze mecze odbędą się na centralnym stadionie nad jeziorem Szeląg Mały, który może pomieścić 4500 widzów. Nowych mistrzów Europy poznamy w niedzielę, 16 sierpnia.

Patronem medialnym turniej jest Radio Eska.

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