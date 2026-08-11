Kolorowe spotkanie na błoniach! Eska Summer City na Festiwalu Koloryt w Jonkowie

Andrzej Brzozowski
Patrycja Drągiewicz
2026-08-11 12:20

Jeśli szukacie pomysłu na letni wypad w ciche, ale pełne energii miejsce, Jonkowo pod Olsztynem to stały punkt na wakacyjnej mapie regionu. Wszystko za sprawą corocznego Festiwalu Artystycznego Koloryt, który co roku ściąga na „Jonkowskie Błonia” lokalnych mieszkańców i gości z całego województwa.

W sobotę 8 sierpnia ekipa Eska Summer City odwiedziła Festiwal Koloryt - imprezę, która łączy tradycyjny warmiński klimat z typowo letnią rozrywką. Na uczestników czekał trzydniowy maraton pełen atrakcji, zaczynając od animacji dla dzieci, pokazów teatru ognia, po kultową bitwę na proszki holi oraz piana party. Na scenie pojawiła się również gwiazda wieczoru - zespół Red Lips.

Dużą rolę odgrywała tu lokalna społeczność. Na miejscu można było spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich i lokalnych wystawców, dzięki czemu impreza ma swój niepowtarzalny, swojski klimat.

Gmina Jonkowo po raz kolejny udowadnia, że świetne wydarzenia plenerowe wcale nie muszą odbywać się w wielkich miastach. Koloryt to doskonała okazja, żeby poczuć prawdziwy warmiński klimat, zjeść coś dobrego i po prostu dobrze się bawić.

Sprawdź, co działo się na 19 edycji festiwalu artystycznego Koloryt w Jonkowie.

Posłuchaj: Eska Summer City na Festiwalu Koloryt w Jonkowie
Mediateka.pl
Posłuchaj: Eska Summer City na Festiwalu Koloryt w Jonkowie
Mediateka.pl

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