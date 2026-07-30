SUP Family Day w Olsztynie. Sport, zabawa i mnóstwo pozytywnej energii!

Andrzej Brzozowski
Natalia Lisewska
2026-07-30 15:31

Wydarzenie SUP Family Day w ramach II edycji SUP Cup Olsztyn odbyło się w niedzielę (26 lipca) na plaży numer 3 w CRS Ukiel, a na miejscu obecna była ekipa Eska Summer City Olsztyn. Sprawdźcie naszą pomarańczową relację!

W niedzielę 26 lipca, Plaża Miejska nad jeziorem Ukiel zamieniła się w centrum rodzinnej aktywności. Wszystko za sprawą SUP Family Day – wydarzenia, które połączyło miłośników sportów wodnych, rekreacji i wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nie zabrakło atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych, a uczestnicy mogli spróbować swoich sił na deskach SUP oraz wziąć udział w licznych animacjach i konkursach.

Od samego rana na uczestników czekały bezpłatne zajęcia i pokazy związane z pływaniem na deskach SUP. Zarówno osoby stawiające pierwsze kroki w tym sporcie, jak i bardziej doświadczeni miłośnicy tej aktywności mogli skorzystać ze wskazówek instruktorów i sprawdzić swoje umiejętności na wodzie. Organizatorzy zadbali również o strefę zabaw dla dzieci, konkursy z nagrodami oraz animacje, dzięki którym na plaży przez cały dzień panowała wyjątkowo rodzinna atmosfera.

Zabawy i animacje na wodzie prowadzone przez Fundację „Jeszcze Raz. Przed siebie”.

  • SUP Fun Zone oraz tor przeszkód dla dzieci i młodzieży.
  • Rodzinne konkurencje sprawnościowe i wyścigi na deskach typu SUP Dragon.
  • Bezpłatna strefa testów desek SUP i prezentacje sprzętu.

SUP Family Day pokazał, że aktywny wypoczynek nad jeziorem może być świetną formą spędzania czasu dla całych rodzin. Słoneczna pogoda, dobra energia i liczne atrakcje sprawiły, że wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Olsztyna oraz turystów odwiedzających miasto. Radio Eska, jako patron medialny wydarzenia, również było obecne na miejscu, relacje audio z przebiegu wydarzeń znajdziecie poniżej oraz galerię pełną zdjęć.

Posłuchaj: Eska Summer City i SUP Family Day nad jeziorem Ukiel
Mediateka.pl

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