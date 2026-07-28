To tutaj króluje kartacz! Już 2 sierpnia zapraszamy na 27. Regionalny Festiwal Pogranicza „Kartaczewo” w Gołdapi

Jeśli jest w Polsce miejsce, w którym kartacz smakuje najlepiej, to jest to właśnie Gołdap. Już 2 sierpnia Plac Zwycięstwa ponownie zamieni się w kulinarne serce regionu za sprawą 27. Regionalnego Festiwalu Pogranicza „Kartaczewo” – wydarzenia, które od lat przyciąga miłośników tradycyjnej kuchni z całej Polski.

Tego dnia w Gołdapi królować będą oczywiście kartacze. Przygotowywane według regionalnych receptur przez restauracje, koła gospodyń i lokalnych producentów zachwycą zarówno smakoszy, jak i tych, którzy dopiero poznają kuchnię pogranicza. To doskonała okazja by spróbować jednej z najbardziej rozpoznawalnych potraw naszego regionu.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Na uczestników czeka bogaty program wydarzenia. Nie zabraknie konkursów na najlepszego kartacza, pokazów kulinarnych i warsztatów z Aleksandrą Juszkiewicz, degustacji regionalnych potraw, atrakcji dla dzieci oraz występów artystycznych. Jak co roku ogromne emocje wzbudzą również Mistrzostwa Świata w Jedzeniu Kartaczy na Czas, które od lat są znakiem rozpoznawczym festiwalu.

„Kartaczewo” to doskonały pretekst, by odkryć Gołdap

Przyjazd na festiwal warto połączyć z weekendowym wypoczynkiem w pierwszym uzdrowisku na Warmii i Mazurach. Gołdap zachwyca nie tylko wyjątkową kuchnią, ale także spokojem, naturą i bogatą ofertą turystyczną.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Spacer po Mazurskich Tężniach Solankowych, chwila relaksu w Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych, odpoczynek na Plaży Miejskiej nad jeziorem Gołdap czy wycieczka do Puszczy Rominckiej to tylko część atrakcji czekających na odwiedzających. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą wybrać się na liczne trasy rowerowe i piesze, a osoby szukające wyciszenia odnajdą je w wyjątkowym uzdrowiskowym klimacie miasta.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

To właśnie połączenie regionalnych smaków, pięknej przyrody i gościnnej atmosfery sprawia, że do Gołdapi chce się wracać.

Spotkajmy się przy kartaczu!

Już 2 sierpnia zapraszamy na 27. Regionalny Festiwal Pogranicza „Kartaczewo”. Zabierz rodzinę, przyjaciół i dobry apetyt. Czeka na Was dzień pełen smaków, muzyki, dobrej zabawy i niezapomnianej atmosfery.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Do zobaczenia w Gołdapi – najstarszym uzdrowisku na Warmii i Mazurach, gdzie tradycja smakuje wyjątkowo!