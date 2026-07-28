Eska Music Tour w Giżycku! Plaża, tłumy pod sceną i zadowoleni słuchacze

Andrzej Brzozowski
Natalia Lisewska
2026-07-28 9:09

Za nami kolejna odsłona trasy Eska Music Tour. Tym razem Radio Eska zawitało w Giżycku, ściągając na plażę miejską swoich słuchaczy z całej Polski. Na scenie pojawili się lokalni artyści i gwiazda wieczoru - Maryla Rodowicz. W Giżycku zameldowała się także olsztyńska brygada Eska Summer City!

Było gorąco, tanecznie i energetycznie!

w Sobotę 25 lipca na plaży miejskiej w Giżycku, nad jeziorem Niegocin odbył się plenerowy koncert w ramach trasy Eska Music Tour. Na scenie nie zabrakło lokalnych artystów i części piknikowej, aby rozgrzać publiczność przed głównym punktem programu. Słuchacze usłyszeli na żywo Chillin Band, The Sunset, Kingske i Kordana. Nie zabrakło również legendy polskiej muzyki Maryli Rodowicz, na którą uczestnicy zdecydowanie czekali najbardziej. Całą imprezę poprowadził znany i lubiany przez naszych słuchaczy - Kamil Nosel.

"Piękne krajobrazy, dużo miejsc do wypoczynku i dużo fajnych atrakcji" - mówili o Giżycku uczestnicy Eska Music Tour, pochodzący z Warszawy. "Cisza, spokój jeziora, można popływać i super spędzić wolny czas”.

Jak usłyszeliśmy od naszych słuchaczy Giżycko to nie tylko atrakcje i koncerty ale przede wszystkim przepiękny region Warmii i Mazur, który przyciąga turystów z całej Polski.

- Mamy tu wszystko. Można żeglować, jeździć na rowerze, spacerować po lesie. Przede wszystkim jest tu bardzo dużo wydarzeń, których zwieńczeniem jest ta wspaniała impreza - podkreśla Ewa Ostrowska, burmistrz Giżycka.

Tłumy zawitały też do naszej strefy Eska Summer City. Były konkursy, zabawy i wspólne fotki. Dziękujemy, że byliście z nami! Posłuchajcie naszej relacji...

Posłuchaj: Eska Summer City 2026 i Eska Music Tour w Giżycku
Mediateka.pl

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Pytanie 1 z 10
1. Zacznijmy od czegoś łatwego. Olsztyn leży na:
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