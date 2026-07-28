Było gorąco, tanecznie i energetycznie!

w Sobotę 25 lipca na plaży miejskiej w Giżycku, nad jeziorem Niegocin odbył się plenerowy koncert w ramach trasy Eska Music Tour. Na scenie nie zabrakło lokalnych artystów i części piknikowej, aby rozgrzać publiczność przed głównym punktem programu. Słuchacze usłyszeli na żywo Chillin Band, The Sunset, Kingske i Kordana. Nie zabrakło również legendy polskiej muzyki Maryli Rodowicz, na którą uczestnicy zdecydowanie czekali najbardziej. Całą imprezę poprowadził znany i lubiany przez naszych słuchaczy - Kamil Nosel.

"Piękne krajobrazy, dużo miejsc do wypoczynku i dużo fajnych atrakcji" - mówili o Giżycku uczestnicy Eska Music Tour, pochodzący z Warszawy. "Cisza, spokój jeziora, można popływać i super spędzić wolny czas”.

Jak usłyszeliśmy od naszych słuchaczy Giżycko to nie tylko atrakcje i koncerty ale przede wszystkim przepiękny region Warmii i Mazur, który przyciąga turystów z całej Polski.

- Mamy tu wszystko. Można żeglować, jeździć na rowerze, spacerować po lesie. Przede wszystkim jest tu bardzo dużo wydarzeń, których zwieńczeniem jest ta wspaniała impreza - podkreśla Ewa Ostrowska, burmistrz Giżycka.

Tłumy zawitały też do naszej strefy Eska Summer City. Były konkursy, zabawy i wspólne fotki. Dziękujemy, że byliście z nami! Posłuchajcie naszej relacji...

Posłuchaj: Eska Summer City 2026 i Eska Music Tour w Giżycku