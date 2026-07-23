Rekrutacja 2026 na UWM w Olsztynie. Rekordowa liczba kandydatów. Lekarski, weterynaria i psychologia bezkonkurencyjne

Rekordowa rekrutacja na UWM. Niemal 18 tysięcy kandydatów

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podsumował pierwszy etap rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. W tegorocznym naborze udział wzięło 17 830 osób, co oznacza wyraźny wzrost zainteresowania uczelnią w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na studia prowadzone w języku polskim przygotowano 4018 miejsc, dlatego konkurencja na wielu kierunkach była bardzo duża.

Kierunek lekarski liderem. Ponad 16 osób na jedno miejsce

Pod względem liczby kandydatów przypadających na jedno miejsce niezmiennie króluje kierunek lekarski, gdzie o indeks walczyło średnio 16,32 osoby.Największą konkurencję odnotowano także na:

kierunku lekarskim – 16,32 osoby na miejsce,

psychologii – 11,49,

kryminologii – 11,37,

fizjoterapii – 10,46,

pielęgniarstwie – 8,49,

ratownictwie medycznym – 8,33,

filologii angielskiej – 6,80,

pedagogice specjalnej – 6,40,

weterynarii – 6,03,

mikrobiologii – 5,63.

Statystyki pokazują, że kandydaci najczęściej wybierają kierunki związane z medycyną, ochroną zdrowia oraz pomocą drugiemu człowiekowi.

Najwięcej podań na lekarski, weterynarię i psychologię

Jeśli spojrzeć na samą liczbę złożonych aplikacji, podium pozostaje bez zmian.Najwięcej kandydatów wybrało:

Kierunek lekarski – 2774 kandydatów,

Weterynarię – 1302 kandydatów,

Psychologię – 1034 kandydatów.

W czołówce znalazły się również:

pielęgniarstwo – 1019 kandydatów,

prawo – 897,

fizjoterapia – 837,

kryminologia – 682,

filologia angielska – 435,

ekonomia – 408,

budownictwo – 340.

Zakwalifikowani muszą pamiętać o terminach

Kandydaci, którzy w systemie IRK otrzymali status „zakwalifikowany na studia”, powinni jak najszybciej dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do Punktu Obsługi Kandydata.Najważniejsze terminy:

studia stacjonarne – do 24 lipca 2026 r. do godz. 15.00,

studia niestacjonarne – do 31 lipca 2026 r. do godz. 15.00.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza utratę miejsca na studiach.

Lista rezerwowa. Jest jeszcze szansa na indeks

Osoby znajdujące się na liście rezerwowej nie powinny rezygnować z nadziei. UWM zapowiedział uzupełnianie list przyjętych po zakończeniu pierwszego etapu potwierdzania miejsc.Kandydaci powinni ponownie zalogować się do systemu IRK 27 lipca 2026 roku po godzinie 12.00. Jeśli ich status zmieni się na „zakwalifikowany na studia”, będą mieli czas na dostarczenie dokumentów do 29 lipca 2026 r. do godz. 15.00. Tegoroczne wyniki rekrutacji potwierdzają, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski pozostaje jedną z najchętniej wybieranych uczelni w północno-wschodniej Polsce. Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszą się kierunki medyczne, psychologia oraz weterynaria, a rekordowa liczba kandydatów pokazuje, że prestiż uczelni i oferta kształcenia wciąż zyskują na znaczeniu.

POSŁUCHAJ: z rzecznikiem UWM Norbertem Kaczanem rozmawia Anita Zalewska