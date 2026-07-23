Dwa znane miasta turystyczne na Warmii i Mazurach – Lidzbark Warmiński i Węgorzewo – znalazły się w planach nowego programu kolejowego. To efekt ogłoszonego 22 lipca 2026 roku przez rząd Donalda Tuska programu #NaszaKolej, który zakłada rozbudowę i modernizację sieci kolejowej w całej Polsce. Dla obu miejscowości ewentualny powrót pociągów pasażerskich byłby dużą zmianą po latach, w których transport publiczny opierał się głównie na autobusach i samochodach.

Na razie są to jednak wyłącznie zapowiedzi. Umieszczenie obu miast na liście projektów do realizacji to dopiero początek długiej drogi. Konkretne decyzje dotyczące przebiegu tras, częstotliwości kursów czy terminów rozpoczęcia prac jeszcze nie zapadły.

Lidzbark Warmiński czeka na powrót pociągów

Lidzbark Warmiński, historyczna stolica Warmii, od lat pozbawiony jest regularnych połączeń pasażerskich. Rządowe zapowiedzi dają nadzieję na zmianę tej sytuacji. Według przedstawionych założeń, miasto ma zostać ponownie włączone do krajowej siatki połączeń, co ułatwiłoby dojazdy zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym m.in. zamek biskupów warmińskich czy Termy Warmińskie.

Na razie nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących ewentualnej trasy pociągów do Lidzbarka ani planowanej częstotliwości ich kursowania. Nie wiadomo też, czy inwestycja wymagałaby jedynie modernizacji istniejących torów, czy też budowy nowych odcinków. Wszystko to będzie przedmiotem dalszych analiz.

Węgorzewo – kolejowa brama na Mazury?

Podobne plany dotyczą Węgorzewa, miasta kluczowego dla turystyki w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Przywrócenie połączeń kolejowych mogłoby ułatwić dojazd turystom z różnych części kraju, którzy dziś muszą korzystać głównie z transportu drogowego, co w sezonie letnim często wiąże się z korkami.

Kolej w Węgorzewie mogłaby stać się ważnym impulsem rozwojowym, otwierając region na nowe grupy podróżnych, w tym tych niezmotoryzowanych. Podobnie jak w przypadku Lidzbarka Warmińskiego, na tym etapie projekt jest na bardzo wczesnym etapie i stanowi część ogólnej koncepcji programu #NaszaKolej.

Co dalej z planami dla Warmii i Mazur?

Ogłoszenie programu #NaszaKolej to dopiero pierwszy krok. Teraz plany dotyczące Lidzbarka Warmińskiego i Węgorzewa będą musiały zostać przełożone na konkretne dokumenty. Zazwyczaj proces ten obejmuje przygotowanie studiów wykonalności, które oceniają opłacalność i techniczne możliwości realizacji inwestycji. Analizy te pokażą, czy i w jakiej formie przywrócenie pociągów do tych miast jest realne.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników takich analiz można mówić o dalszych etapach, takich jak przygotowanie projektów, zabezpieczenie finansowania i ewentualne ogłoszenie przetargów na prace budowlane. Oznacza to, że na przejazd pierwszym pociągiem pasażerskim do Lidzbarka Warmińskiego czy Węgorzewa trzeba będzie jeszcze poczekać.

🚆 27 miast zyska dostęp do kolei.ZSK włączy do sieci kolejowej miejscowości, które dziś są jej pozbawione. To lepszy dojazd do pracy, szkoły, usług publicznych i większych ośrodków - także dla mieszkańców mniejszych miast.#NaszaKolej pic.twitter.com/zM4o7WveOp— Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 22, 2026

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