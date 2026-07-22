Hulajnogi elektryczne na Warmii i Mazurach. Lawina wypadków i kolizji. Policja alarmuje: „To nie jest zabawka”

Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych

Hulajnogi elektryczne na stałe wpisały się w krajobraz miast i mniejszych miejscowości. Dla wielu osób są wygodnym środkiem transportu, a dla młodzieży także sposobem na spędzanie wolnego czasu. Policjanci przypominają jednak, że nie są one zabawkami, a nieprzestrzeganie przepisów może prowadzić do poważnych wypadków. Statystyki są niepokojące. Od początku roku na Warmii i Mazurach odnotowano już 21 wypadków oraz 109 kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. To ponad 40 zdarzeń więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ich wyniku jedna osoba zginęła, a 23 zostały ranne.

Nastolatek przewoził pasażerkę. Był pijany i bez uprawnień

Jedna z ostatnich interwencji miała miejsce w Braniewie. Policjanci zatrzymali do kontroli 15-latka, który nocą jechał hulajnogą elektryczną, przewożąc koleżankę. Podczas kontroli okazało się, że chłopak: był pod wpływem alkoholu, nie posiadał przy sobie dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia, nie miał założonego kasku ochronnego. Nastolatek został przekazany pod opiekę matki. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

14-latka po alkoholu trafiła do szpitala

Kilka dni wcześniej do groźnego zdarzenia doszło w Gołdapi. Czternastoletnia dziewczyna, jadąc hulajnogą elektryczną, uderzyła w krawężnik i przewróciła się na chodnik. Nastolatka doznała obrażeń głowy i została przetransportowana do szpitala. Jak ustalili policjanci, również była pod wpływem alkoholu i nie miała założonego kasku ochronnego. Także w tej sprawie okoliczności zdarzenia oraz sposób sprawowania opieki nad dziewczyną będzie wyjaśniał sąd rodzinny.

Policja przypomina. Jakie obowiązują przepisy?

Funkcjonariusze przypominają, że z hulajnogi elektrycznej mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają wymagane uprawnienia, co najmniej kartę rowerową (jeśli są niepełnoletnie).Najważniejsze zasady to:

maksymalna prędkość jazdy wynosi 20 km/h,

należy korzystać przede wszystkim z dróg dla rowerów,

osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym,

nie wolno przewozić pasażerów ani ładunków,

zabronione jest przejeżdżanie hulajnogą przez przejścia dla pieszych,

hulajnogą można poruszać się wyłącznie będąc trzeźwym.

Rodzice również ponoszą odpowiedzialność

Policjanci zwracają uwagę, że przepisy są często lekceważone nie tylko przez dzieci i młodzież, ale także przez dorosłych. To rodzice często pozwalają nieletnim korzystać z hulajnóg bez odpowiednich uprawnień, kasków czy nadzoru. – Hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Nawet pozornie niewielka prędkość może doprowadzić do poważnych obrażeń lub tragedii – przypominają funkcjonariusze. Wakacje nie zwalniają z przestrzegania przepisów. Policja apeluje o rozsądek, korzystanie z kasków oraz bezwzględne unikanie jazdy po alkoholu. Dzięki temu hulajnoga pozostanie wygodnym środkiem transportu, a nie przyczyną kolejnych tragicznych statystyk.

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