Hulajnogi elektryczne na Warmii i Mazurach. Lawina wypadków i kolizji. Policja alarmuje: „To nie jest zabawka”

Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych
Hulajnogi elektryczne na stałe wpisały się w krajobraz miast i mniejszych miejscowości. Dla wielu osób są wygodnym środkiem transportu, a dla młodzieży także sposobem na spędzanie wolnego czasu. Policjanci przypominają jednak, że nie są one zabawkami, a nieprzestrzeganie przepisów może prowadzić do poważnych wypadków. Statystyki są niepokojące. Od początku roku na Warmii i Mazurach odnotowano już 21 wypadków oraz 109 kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. To ponad 40 zdarzeń więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ich wyniku jedna osoba zginęła, a 23 zostały ranne.
Nastolatek przewoził pasażerkę. Był pijany i bez uprawnień
Jedna z ostatnich interwencji miała miejsce w Braniewie. Policjanci zatrzymali do kontroli 15-latka, który nocą jechał hulajnogą elektryczną, przewożąc koleżankę. Podczas kontroli okazało się, że chłopak: był pod wpływem alkoholu, nie posiadał przy sobie dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia, nie miał założonego kasku ochronnego. Nastolatek został przekazany pod opiekę matki. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
14-latka po alkoholu trafiła do szpitala
Kilka dni wcześniej do groźnego zdarzenia doszło w Gołdapi. Czternastoletnia dziewczyna, jadąc hulajnogą elektryczną, uderzyła w krawężnik i przewróciła się na chodnik. Nastolatka doznała obrażeń głowy i została przetransportowana do szpitala. Jak ustalili policjanci, również była pod wpływem alkoholu i nie miała założonego kasku ochronnego. Także w tej sprawie okoliczności zdarzenia oraz sposób sprawowania opieki nad dziewczyną będzie wyjaśniał sąd rodzinny.
Policja przypomina. Jakie obowiązują przepisy?
Funkcjonariusze przypominają, że z hulajnogi elektrycznej mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają wymagane uprawnienia, co najmniej kartę rowerową (jeśli są niepełnoletnie).Najważniejsze zasady to:
- maksymalna prędkość jazdy wynosi 20 km/h,
- należy korzystać przede wszystkim z dróg dla rowerów,
- osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym,
- nie wolno przewozić pasażerów ani ładunków,
- zabronione jest przejeżdżanie hulajnogą przez przejścia dla pieszych,
- hulajnogą można poruszać się wyłącznie będąc trzeźwym.
Rodzice również ponoszą odpowiedzialność
Policjanci zwracają uwagę, że przepisy są często lekceważone nie tylko przez dzieci i młodzież, ale także przez dorosłych. To rodzice często pozwalają nieletnim korzystać z hulajnóg bez odpowiednich uprawnień, kasków czy nadzoru. – Hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Nawet pozornie niewielka prędkość może doprowadzić do poważnych obrażeń lub tragedii – przypominają funkcjonariusze. Wakacje nie zwalniają z przestrzegania przepisów. Policja apeluje o rozsądek, korzystanie z kasków oraz bezwzględne unikanie jazdy po alkoholu. Dzięki temu hulajnoga pozostanie wygodnym środkiem transportu, a nie przyczyną kolejnych tragicznych statystyk.