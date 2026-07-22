Hulajnogi elektryczne na Warmii i Mazurach. Lawina wypadków i kolizji. Policja alarmuje: „To nie jest zabawka”

materiały prasowe
aka
2026-07-22 17:10

Sezon wakacyjny przynosi nie tylko większy ruch na drogach, ale także coraz więcej niebezpiecznych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Tylko w ostatnich dniach warmińsko-mazurscy policjanci interweniowali w dwóch sprawach z udziałem nastolatków, którzy jechali pod wpływem alkoholu i bez kasków.

Nogi osoby jadącej na hulajnodze elektrycznej po miejskiej ulicy. O lawinie wypadków przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Goodluz/ Shutterstock

Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych

Hulajnogi elektryczne na stałe wpisały się w krajobraz miast i mniejszych miejscowości. Dla wielu osób są wygodnym środkiem transportu, a dla młodzieży także sposobem na spędzanie wolnego czasu. Policjanci przypominają jednak, że nie są one zabawkami, a nieprzestrzeganie przepisów może prowadzić do poważnych wypadków. Statystyki są niepokojące. Od początku roku na Warmii i Mazurach odnotowano już 21 wypadków oraz 109 kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. To ponad 40 zdarzeń więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ich wyniku jedna osoba zginęła, a 23 zostały ranne.

Nastolatek przewoził pasażerkę. Był pijany i bez uprawnień

Jedna z ostatnich interwencji miała miejsce w Braniewie. Policjanci zatrzymali do kontroli 15-latka, który nocą jechał hulajnogą elektryczną, przewożąc koleżankę. Podczas kontroli okazało się, że chłopak: był pod wpływem alkoholu, nie posiadał przy sobie dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia, nie miał założonego kasku ochronnego. Nastolatek został przekazany pod opiekę matki. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

14-latka po alkoholu trafiła do szpitala

Kilka dni wcześniej do groźnego zdarzenia doszło w Gołdapi. Czternastoletnia dziewczyna, jadąc hulajnogą elektryczną, uderzyła w krawężnik i przewróciła się na chodnik. Nastolatka doznała obrażeń głowy i została przetransportowana do szpitala. Jak ustalili policjanci, również była pod wpływem alkoholu i nie miała założonego kasku ochronnego. Także w tej sprawie okoliczności zdarzenia oraz sposób sprawowania opieki nad dziewczyną będzie wyjaśniał sąd rodzinny.

Policja przypomina. Jakie obowiązują przepisy?

Funkcjonariusze przypominają, że z hulajnogi elektrycznej mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat i posiadają wymagane uprawnienia, co najmniej kartę rowerową (jeśli są niepełnoletnie).Najważniejsze zasady to:

  • maksymalna prędkość jazdy wynosi 20 km/h,
  • należy korzystać przede wszystkim z dróg dla rowerów,
  • osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym,
  • nie wolno przewozić pasażerów ani ładunków,
  • zabronione jest przejeżdżanie hulajnogą przez przejścia dla pieszych,
  • hulajnogą można poruszać się wyłącznie będąc trzeźwym.

Rodzice również ponoszą odpowiedzialność

Policjanci zwracają uwagę, że przepisy są często lekceważone nie tylko przez dzieci i młodzież, ale także przez dorosłych. To rodzice często pozwalają nieletnim korzystać z hulajnóg bez odpowiednich uprawnień, kasków czy nadzoru. – Hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Nawet pozornie niewielka prędkość może doprowadzić do poważnych obrażeń lub tragedii – przypominają funkcjonariusze. Wakacje nie zwalniają z przestrzegania przepisów. Policja apeluje o rozsądek, korzystanie z kasków oraz bezwzględne unikanie jazdy po alkoholu. Dzięki temu hulajnoga pozostanie wygodnym środkiem transportu, a nie przyczyną kolejnych tragicznych statystyk.

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