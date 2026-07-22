Początek urlopu w Mikołajkach nie będzie należał do wymarzonych. Niestety. Środa, 22 lipca, przywita turystów temperaturą sięgającą maksymalnie 21 stopni Celsjusza i słabymi, ale jednak, opadami deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, około 3 m/s, więc na wodzie może być już trochę niespokojnie. To jednak dopiero preludium do tego, co czeka nas w czwartek.

Czwartek, 23 lipca, przyniesie niestety pogorszenie i to spore. Termometry pokażą niespełna 20 stopni, a do tego prognozowane są znacznie silniejsze opady deszczu. To nie będzie dzień dla żeglarzy ani amatorów plażowania. Noc też będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Piątek, 24 lipca, będzie najzimniejszym dniem w całym prognozowanym okresie. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą zaledwie 18 stopni, a nocą temperatura spadnie do około 11 stopni. Na szczęście opady nieco osłabną, a na niebie pojawią się pierwsze przejaśnienia.

W weekend pogoda znacznie się poprawi

Ale spokojnie, to koniec złych wiadomości. Od soboty pogoda zacznie się radykalnie zmieniać na lepsze! Sobota, 25 lipca, przyniesie potężny skok temperatury aż do 23 stopni. I co najważniejsze – wreszcie przestanie padać! Chociaż niebo będzie jeszcze w dużej mierze pokryte chmurami, poczujemy ogromną ulgę i powrót lata. Prawdziwa bomba ciepła uderzy jednak w niedzielę.

Niedziela, 26 lipca, to będzie prawdziwa nagroda za cierpliwość. Lato wróci z pełną mocą. Na termometrach zobaczymy ponad 27 stopni Celsjusza, a niebo będzie praktycznie bezchmurne. Wiatr nasili się do ponad 4 m/s, co stworzy idealne warunki do żeglowania. To będzie dzień jak z pocztówki. Po prostu idealny.

Pogoda dla żeglarzy i plażowiczów. Kiedy ruszać nad jezioro?

Pierwsze dni, od środy do piątku, lepiej spędzić z dala od wody. Deszcz i niskie temperatury skutecznie zniechęcą do wypoczynku na świeżym powietrzu. To czas na zwiedzanie w zadaszonych miejscach lub po prostu relaks z książką. Sobota to już zielone światło, by śmielej planować rejs czy dłuższy spacer brzegiem jeziora. Temperatura będzie przyjemna, a brak deszczu pozwoli w końcu odetchnąć. Niedziela? To absolutny mus, by spędzić cały dzień na wodzie lub na plaży. Słońce, wysoka temperatura i świetny wiatr to wymarzone warunki, na które czekają wszyscy turyści w Mikołajkach.

Dane pogodowe: OpenWeather