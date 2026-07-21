Cudem uniknął zderzenia z radiowozem. Kompletnie pijany wjechał wprost w policjantów [WIDEO]

Nietrzeźwy 43-latek z Olsztyna niemal uderzył w policyjny radiowóz

Ostatni weekend był niezwykle intensywny dla policjantów z powiatu olsztyńskiego. Funkcjonariusze zatrzymywali pijanych kierowców, osoby lekceważące sądowe zakazy prowadzenia pojazdów oraz uczestników ruchu, którzy rażąco łamali przepisy. Nie zabrakło zatrzymań i dotkliwych mandatów. Jedna z interwencji została uwieczniona na filmie, na którym widać, jak nietrzeźwy kierowca dosłownie wjeżdża przed policyjny radiowóz.

- „Wpaść w ręce policjantów" nabiera nowego znaczenia. Chociaż w tym przypadku 43- latek "wjechał" w ręce funkcjonariuszy. Kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, 2 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, jego auto nie miało ważnego przeglądu i nie było ubezpieczone – informują policjanci na Facebooku.

Wypadki, pijani za kierownicą i brak wyobraźni na olsztyńskich drogach

W piątek na drodze krajowej nr 16 mundurowi zatrzymali kierowcę peugeota, który przekroczył dozwoloną prędkość. Badanie wykazało u niego ponad pół promila alkoholu. W trakcie kontroli wyszło również na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd do odbycia siedmiomiesięcznej kary więzienia. Tego samego dnia w gminie Olsztynek 42-letni kierowca audi, wyjeżdżając z pola namiotowego, uderzył w zaparkowany samochód. Miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

Jeszcze tej samej nocy policjanci zatrzymali 43-latka kierującego citroenem, który z dużą prędkością zjechał na przeciwległy pas ruchu. Okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu, a dodatkowo obowiązywały go dwa dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Samochód, którym się poruszał, nie miał także aktualnego badania technicznego ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W niedzielny poranek interweniowano również wobec 33-latka, który przewrócił się na hulajnodze w Olsztynku. Tłumaczył funkcjonariuszom, że pomylił manetkę gazu z hamulcem. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu. Za jazdę po alkoholu i spowodowanie kolizji został ukarany mandatami na łączną kwotę 3 tys. zł.

Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło na ul. Porannej w Olsztynie. Motocyklista uderzył w krawężnik i przewrócił się tuż przed przejściem dla pieszych. Choć nikomu nic się nie stało, kierowca został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł i otrzymał 10 punktów karnych.