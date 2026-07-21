XV Międzynarodowe Święto Folkloru w Biskupcu. Barwny początek jubileuszowych 30. Dni Biskupca

Kolorowy korowód otworzył jubileuszowe Dni Biskupca

Piątkowe świętowanie rozpoczęło się od tradycyjnego przemarszu uczestników ulicami Biskupca. Kolorowy korowód, który przeszedł ze Stadionu Miejskiego do Amfiteatru Miejskiego z krótkim przystankiem na Placu Wolności, już od pierwszych minut przyciągał uwagę mieszkańców i turystów. Barwne stroje, muzyka oraz taniec stworzyły wyjątkową atmosferę, zapowiadając wieczór pełen folkloru z różnych stron świata. Dla wielu mieszkańców był to jeden z najbardziej widowiskowych momentów inauguracji jubileuszowych 30. Dni Biskupca.

Folklor z sześciu krajów na jednej scenie

Od godziny 17.00 scena biskupieckiego amfiteatru należała do artystów prezentujących tradycje swoich regionów. Publiczność jako pierwsza mogła podziwiać występ Warmińskiej Kuźni z Czerwonki, która od lat pielęgnuje lokalną kulturę Warmii, prezentując wiernie odtworzone stroje, muzykę i tańce regionu. Następnie na scenie pojawił się studencki zespół „Viesna” z Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Ukrainie, od niemal czterech dekad promujący tradycyjną choreografię regionu słobożańskiego. Dynamiczne układy taneczne i ogromna energia wykonawców zostały nagrodzone gromkimi brawami. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu był występ Dance Academy of Mexico (DAOM). Meksykańscy artyści zachwycili publiczność niezwykle kolorowymi kostiumami, tradycyjnymi tańcami różnych regionów Meksyku oraz efektownymi elementami kultury azteckiej. Nie zabrakło również słowackiego zespołu Folklórny Súbor Detva, którego repertuar odwołuje się do bogatych tradycji regionu Podpoľanie. Wieczór uzupełniły energetyczne występy grup z Kenii oraz Serbii, pokazujące zupełnie odmienne style muzyczne i taneczne, ale równie gorąco przyjęte przez publiczność.

Regionalne smaki przyciągały tłumy

Międzynarodowe Święto Folkloru to nie tylko muzyka i taniec. Równie dużym zainteresowaniem cieszył się przegląd Kół Gospodyń Wiejskich oraz kiermasz rękodzieła. Zapach tradycyjnych potraw unosił się nad placem już od popołudnia, a odwiedzający chętnie odwiedzali stoiska przygotowane przez gospodynie z gminy Biskupiec. Konkurs kulinarny pokazał bogactwo lokalnych receptur oraz ogromne zaangażowanie uczestniczek. Najwyżej ocenione zostały:

🥇 KGW „Ładne Kwiatki” z Kamionki, 🥈 KGW Borki Wielkie, 🥉 KGW Lipowo.

Gratulacje należą się również KGW Dziarskie Babki z Rasząga, KGW Stryjewo oraz KGW Botowianki, które przygotowały wyjątkowe regionalne specjały.

Jubileusz rozpoczął się w najlepszym stylu

Spotkanie kultur z różnych kontynentów, możliwość poznania tradycji innych narodów oraz promocja lokalnego dziedzictwa stworzyły niepowtarzalną atmosferę. Dopisała również pogoda, a amfiteatr przez cały wieczór wypełniała liczna publiczność, która nagradzała artystów owacjami i chętnie uczestniczyła w wydarzeniach towarzyszących. XV Międzynarodowe Święto Folkloru było nie tylko efektownym otwarciem jubileuszowych 30. Dni Biskupca, ale także prawdziwym świętem różnorodności kultur. Tradycyjne melodie, widowiskowe tańce, regionalna kuchnia i wspólne świętowanie sprawiły, że piątkowy wieczór na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i gości. To wydarzenie po raz kolejny pokazało, że Biskupiec potrafi z powodzeniem łączyć lokalną tradycję z międzynarodową kulturą, tworząc wyjątkową przestrzeń do wspólnego przeżywania muzyki, tańca i folkloru.