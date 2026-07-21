Olsztyn. Zakaz kąpieli w jeziorze Ukiel odwołany

Wszystkie kąpieliska otwarte

Tymczasowy zakaz kąpieli został odwołany przez powiatowego inspektora sanitarnego w Olsztynie, w poniedziałek 20 lipca. Oznacza to, że kąpielisko nr 1 i nr 2 oraz Wodny Plac Zabaw w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel przy ul. Kapitańskiej, znów są czynne. Zmiana pogody i niższe temperatury poprawiły jakość wody. Słoneczna Polana, czyli trzecie z miejskich kąpielisk nad jeziorem Ukiel oraz kąpielisko nad jeziorem Skanda, nie były zamykane i funkcjonują nieprzerwanie od początku sezonu.

- Od poniedziałku od godziny 10 wszystkie kąpieliska nad jeziorem Ukiel są ponownie otwarte - mówi Zbigniew Szymula, rzecznik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Te kąpieliska działają w godzinach 10-18. Na każdym stanowisku pracuje dwóch ratowników, na wodnym placu zabaw- czterech, pełne zabezpieczenie. Jesteśmy gotowi nie tylko na mieszkańców, ale i gości, którzy latem licznie odwiedzają nasze centrum. Warto dodać, że wypoczynek nad jeziorem Ukiel nie kończy się na plaży i kąpieliskach. Mamy do dyspozycji 14 boisk do siatkówki w całym kompleksie, są boiska do koszykówki, są promenady, linarium, trampoliny i plac zabaw dla dzieci. Oczywiście dysponujemy wypożyczalnią sprzętu wodnego, no i mamy też do dyspozycji wypożyczalnie sprzętu sportowego, gdzie można wypożyczyć piłki do kosza i siatkówki, łyżworolki. Tych atrakcji jest sporo, zapraszamy. Sezon na kąpieliskach trwa do 31 sierpnia - dodaje Zbigniew Szymula

Na Warmii i Mazurach działa 49 kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin. Są również miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które mogą funkcjonować nie dłużej niż 30 dni w roku. Aktualną jakość wody w kąpieliskach można sprawdzić w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego – sk.gis.gov.pl.

Zbigniew Szymula, rzecznik OSiR-u: Atrakcji na plaży miejskiej jest sporo, a sezon na kąpieliskach w Olsztynie trwa do 31 sierpnia