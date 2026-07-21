Muzyczne wakacje. Ostróda Rap Fest podbija festiwalową mapę Polski!

Andrzej Brzozowski
Patrycja Drągiewicz
2026-07-21 9:34

Za nami debiut Ostróda Rap Fest - nowego wydarzenia muzycznego, które błyskawicznie namieszało na festiwalowej mapie Warmii i Mazur. Scenę przejęli popularni artyści: Sentino, Kizo oraz Hellfield Crackhouse. Ekipa Eska Summer City zameldowała się w ostródzkim amfiteatrze i sprawdziła jak się bawiliście.

Pierwsza edycja festiwalu "Ostróda Rap Fest" odbyła się 18 lipca w ostródzkim amfiteatrze i z miejsca przyciągnęła tłumy. Na uczestników czekała dobrze zaopatrzona strefa gastronomiczna i barowa, jednak sercem imprezy była scena. To właśnie na niej publiczność mogła usłyszeć swoje ulubione utwory na żywo, w wykonaniu Sentino, Kizo oraz Hellfield Crackhouse, którzy zadbali o potężną dawkę koncertowych emocji.

Jak imprezę oceniają sami zainteresowani? Razem z ekipą Eska Summer City sprawdziliśmy to i zapytaliśmy uczestników o ich opinie.

"Bawię się bardzo dobrze, wyśmienicie wręcz. Najbardziej czekam zdecydowanie na Kizo"

"Cudownie jest, czekamy na Sentino!"

W amfiteatrze od samego początku dało się wyczuć ogromne wyczekiwanie na występy gwiazd wieczoru. Tłum pod sceną i na trybunach bawił się przez całą imprezę. Taka dawka energii jasno pokazuje, że w regionie brakowało wydarzenia w tak nowoczesnym klimacie, a pierwsza edycja festiwalu idealnie wstrzeliła się w oczekiwania fanów.  

Posłuchaj: Eska Summer City - Ostróda Rap Fest 2026
Mediateka.pl
Ostróda Rap Fest 2026
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