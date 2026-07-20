Młode uczą się latać. Bocian Krutek szykuje się z rodziną do jesiennej eskapady!

Słynna bociania para z Krutyni, w tym sezonie doczekała się pięciu piskląt. Jedno z nich zostało odrzucone przez rodziców. Pozostałe są już prawie dorosłe i uczą się trudnej sztuki latania.

- U Krutka bardzo roboczo. Razem z partnerką dostarcza pokarm czterem niemalże dorosłym bocianom - mówi Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, z siedzibą w Krutyni. Młode rosną jak na drożdżach. Na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno. Stąd rodzice, Krutek wraz z partnerką budują w pobliżu prowizoryczne gniazdo - dla siebie, żeby doglądać młodzieży. Młode zaczynają treningi latania. Choćby dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas. No i liczymy na to, że gdzieś w granicach 15-20 sierpnia, Krutek wraz z całą rodziną ruszy na południe. Czekamy bliżej okresu sejmikowania, kiedy te młode już zaczną lepiej latać, na razie uczą się - dodaje Krzysztof Wittbrodt.

Krutek jest symbolem miejscowości Krutyń i Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Swoją niezwykłą historią zyskał jednak sympatię w całej Polsce. Przed dwunastoma laty jako pisklę wypadł z gniazda i trafił z okolic Kętrzyna do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni. Tam odzyskał siły, został zaobrączkowany, a następnie wypuszczony na wolność. Od tego czasu Krutek – bo takie imię otrzymał od nazwy miejscowości – co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach. Jego trasę powrotną dzięki nadajnikowi GPS, śledzą tysiące internautów.