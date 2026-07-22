Kto planował wakacje w Olsztynie w drugiej połowie lipca, może poczuć się, jakby pogoda stroiła sobie z niego żarty. Zacznie się fatalnie, ale finał wynagrodzi wszystko. To będzie prawdziwy pogodowy rollercoaster. Przygotujcie się.

Pierwsze dni, od środy 22 lipca, to scenariusz, którego żaden turysta nie chce oglądać. Będzie chłodno i mokro. W środę termometry pokażą maksymalnie 19 stopni, a do tego pojawią się słabe opady deszczu. Niestety, to dopiero początek. Czwartek zapowiada się na najgorszy dzień całego okresu. Temperatura spadnie do zaledwie 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia, a deszcz będzie padał znacznie mocniej niż dzień wcześniej. To nie jest pogoda na plażowanie. Zdecydowanie nie.

Piątek, 24 lipca, nie przyniesie wielkiej poprawy. Choć w dzień znów zobaczymy około 19 stopni, to deszcz nie odpuści. Co gorsza, noce staną się naprawdę zimne – temperatura może spaść do zaledwie 11 stopni. Parasol i cieplejsza bluza będą absolutnie niezbędne.

Rewolucja w pogodzie w sobotę

Ale wystarczy cierpliwości, bo weekend przyniesie rewolucję. Już w sobotę poczujemy ogromną różnicę. Deszcz wreszcie zniknie, a temperatura poszybuje w górę do 23 stopni! Niebo będzie jeszcze częściowo zachmurzone, ale po trzech dniach deszczu nikt nie będzie na to narzekał. To będzie dzień na złapanie oddechu i przygotowanie się na wielki finał.

A finał nadejdzie w niedzielę, 26 lipca. Tego dnia lato uderzy z całą mocą. Czeka nas bezchmurne niebo i upał sięgający 28 stopni Celsjusza! Wiatr, który powieje z siłą około 4-5 m/s, przyniesie przyjemną ochłodę w tym gorącu. Po zimnym i mokrym początku tygodnia, taka niedziela to jak wygrana na loterii. Po prostu idealnie.

Jak zaplanować pobyt w Olsztynie przy takiej pogodzie?

Trzy pierwsze dni, od środy do piątku, to czas, by odpuścić sobie plażowanie. Deszcz i chłód to idealna okazja, by odkrywać miasto od innej strony – odwiedzić klimatyczne kawiarnie, muzea czy po prostu spacerować po starówce, gdy nie ma tłumów. W sobotę, gdy pogoda wreszcie się poprawi, warto wybrać się na dłuższy spacer brzegiem jeziora lub wycieczkę rowerową po okolicznych lasach. Temperatura będzie idealna na aktywny wypoczynek.

Niedziela to już zupełnie inna bajka. Tego dnia nie ma żadnych wymówek – trzeba ruszyć nad wodę! Prawie 30 stopni i bezchmurne niebo to wymarzone warunki na plażowanie, kąpiele w jeziorze i łapanie wakacyjnej opalenizny. Po takim tygodniu słońce będzie smakować podwójnie.

Dane pogodowe: OpenWeather