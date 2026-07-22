Niestety, turyści wypoczywający w Augustowie w połowie tygodnia będą musieli uzbroić się w cierpliwość i parasole. Aura, delikatnie mówiąc, nie będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Pogodowe załamanie potrwa kilka dni, ale finał wynagrodzi cały ten czas oczekiwania na słońce.

Wszystko zacznie się już w środę, 22 lipca, od temperatury nieprzekraczającej 20 stopni i słabych opadów deszczu. Niestety, to dopiero rozgrzewka przed prawdziwym załamaniem. Najgorsza pogoda czeka nas w czwartek i piątek. W te dni termometry wskażą od zaledwie 11-12 stopni w nocy do maksymalnie 19-20 stopni w dzień. Co gorsza, przez te dwa dni solidnie popada. Wiatr na szczęście nie będzie zbyt silny, osiągając w porywach około 2-3 m/s.

Przełom nadejdzie w sobotę. To będzie dzień przejściowy, który przyniesie upragnioną poprawę. Deszcz wreszcie odpuści, a temperatura podskoczy do 22 stopni. Na niebie wciąż będzie sporo chmur, ale poczujemy, że idzie ku lepszemu. A potem nadejdzie niedziela. I to będzie dzień, na który wszyscy czekali! 26 lipca w Augustowie będzie po prostu piękny. Niebo całkowicie się rozpogodzi, a słońce nagrzeje powietrze aż do 26 stopni Celsjusza. Idealnie na finał tygodnia. Jedynie wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, wiejąc z prędkością ponad 4 m/s, co przy takiej temperaturze przyniesie przyjemne orzeźwienie.

Weekend idealny na jeziora!

Gdy deszczowe chmury wreszcie ustąpią, a słońce zacznie mocno grzać, Augustów pokaże swoje najpiękniejsze oblicze. To będzie wymarzony czas na wypoczynek nad jeziorami. Wysoka temperatura w niedzielę zachęci do plażowania i kąpieli, a bezchmurne niebo pozwoli cieszyć się każdą chwilą na świeżym powietrzu. To idealny dzień na rejs statkiem, spływ kajakowy czy po prostu długi spacer brzegiem wody, by w pełni wykorzystać ten nagły powrót lata.

Dane pogodowe: OpenWeather