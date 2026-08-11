Stare Jabłonki 2026: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej po raz pierwszy w Polsce

Europejska czołówka zagra w Starych Jabłonkach

Do Starych Jabłonek przyjadą 64 najlepsze duety Europy – 32 pary kobiet i 32 pary mężczyzn. Zawodnicy powalczą o tytuły mistrzów Europy, a kibice przez pięć dni będą mogli oglądać siatkówkę plażową na najwyższym poziomie. Turniej rozpocznie się od fazy grupowej. Osiem grup po cztery zespoły powalczy o awans do fazy pucharowej. W dalszej części zawodów obowiązywać będzie system pojedynczej eliminacji – jedna porażka może więc zakończyć udział w turnieju.

Sport, muzyka i mazurski klimat

Organizatorzy zapowiadają, że EuroBeachVolley 2026 Warmia Mazury ma być czymś więcej niż tylko sportowym turniejem. W Starych Jabłonkach kibiców czeka połączenie siatkówki plażowej na najwyższym poziomie z muzyką, kuchnią i atmosferą Mazur. Wydarzenie ma mieć formę sportowego festiwalu, który przyciągnie zarówno zagorzałych fanów siatkówki, jak i osoby szukające pomysłu na letni dzień nad jeziorem. Według szacunków organizatorów wydarzenie może zgromadzić ponad 50 tysięcy widzów. W programie między innymi Tor Ninja by Mąka Polka z Janem Tatarowiczem, Zumba, gry i konkursy z nagrodami, animacje dla dzieci, country’owy maraton Zumby oraz bezpłatny PGE Kids Camp z zawodnikami EuroBeachVolley. Wieczorami kino i DJ Chillout na plaży Hotelu Anders, a nawet siatkarska potańcówka z zespołem Drugi Tydzień i Crowd Supporters.

Stare Jabłonki mają już wielką siatkarską historię

Stare Jabłonki od ponad 20 lat są jednym z najważniejszych miejsc na mapie polskiej siatkówki plażowej. W 2013 roku rozegrano tutaj Mistrzostwa Świata FIVB. Wcześniej i później miejscowość gościła także prestiżowe turnieje cyklu World Tour oraz Beach Pro Tour Challenge. Teraz do tej historii dopisana zostanie kolejna ważna karta – pierwsze w Polsce Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. – To dla nas ogromny zaszczyt i wielka radość, że Mistrzostwa Europy zawitają do Starych Jabłonek. To ukoronowanie wielu lat pracy, doświadczeń i pasji, jaką włożyliśmy w rozwój siatkówki plażowej w Polsce – mówi Tomasz Dowgiałło, dyrektor turnieju. - Jest to pierwsza impreza tego typu w Polsce i z tego się bardzo cieszymy. Po raz pierwszy też w historii CEF wywalczyło z Federacją Światową, że zwycięzca tego turnieju otrzyma bezpośrednią kwalifikację olimpijską, więc jest to turniej można powiedzieć inny niż wszystkie do tej pory i cieszymy się, że to ma miejsce właśnie w Starych Jabłonkach. Zobaczymy 32 pary damskie, 32 pary męskie, które będą podzielone na 8 grup, w każdej grupie po 4 zespoły. Pierwszy z rankingu w grupie gra z ostatnim, drugi z trzecim i po tej fazie grupowej odpada jeden z zespołów, reszta wchodzi do tak zwanej drabinki pucharowej.

Wielkie emocje nad jeziorem Szeląg Mały

Miejscem rozgrywek będzie teren Hotelu Anders i plaży w Starych Jabłonkach, nad jeziorem Szeląg Mały. To właśnie tutaj powstanie turniejowe centrum wydarzeń. Łączna pula nagród w mistrzostwach wyniesie 1,3 miliona złotych, czyli 300 tysięcy euro. Dla kibiców przygotowano również możliwość zakupu biletów na poszczególne dni zawodów.

Jak dojechać do Starych Jabłonek?

Stare Jabłonki są dobrze skomunikowane z regionem. Samochodem można wygodnie dotrzeć tutaj trasą S7. Na miejscu przygotowane zostaną oznakowane parkingi. Do miejscowości można również przyjechać pociągiem – stacja kolejowa znajduje się bezpośrednio w Starych Jabłonkach. Najbliższe większe węzły kolejowe to Ostróda, Olsztyn i Iława. Najbliższym lotniskiem jest Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach, oddalony o około 80 kilometrów.

EuroBeachVolley 2026 – kiedy i gdzie?

CEV EuroBeachVolley 2026 Warmia Mazury odbędzie się w dniach 12–16 sierpnia 2026 roku w Starych Jabłonkach, na terenie Hotelu Anders nad jeziorem Szeląg Mały. To będzie pięć dni sportowych emocji, europejskiej czołówki siatkówki plażowej i wyjątkowej atmosfery Warmii i Mazur. Bilety i szczegółowy program wydarzenia są dostępne https://ebv2026.pl/tickets/#program

Patronem medialnym turnieju jest Radio Eska!

POSŁUCHAJ: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach - mówi dyrektor turnieju Tomasz Dowgiałło

Autor: Anita Zalewska